Через Харьков пойдет новый транзитный поезд из Днепра 8 октября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

С 28 октября, когда Украина перейдет на «зимнее» время, ПАО «Укрзалiзниця» назначила новый ежедневный скорый поезд №140/139 Днепр – Лисичанск – Днепр формирования Приднепровской железной дороги, который будет следовать через Харьков.

С назначением этого поезда с того же дня, 28 октября, отменяются два других поезда формирования ЮЖД – пассажирский №609/610 Харьков – Лисичанск и региональный ускоренный дневной №795/796 Харьков – Днепр, поскольку поезд №139/140 на участке от Харькова до Лисичанска в оба направления будет следовать по маршруту и расписанию поезда №609/610, а на участке от Днепра до Харькова в одном направлении – по маршруту и расписанию поезда №796.



Из Днепра поезд № 140/139 будет отправляться в 6:30, следовать через Синельниково 2, Павлоград 1, Лозовую, Харьков-Пассажирский (стоянка 11:00 – 11:44), Змиев, Балаклею, Изюм, Святогорск, Купянск-Узловой, Сватово, Кременное, Рубежное и прибывать в Лисичанск в тот же день в 20:10. Назад из Лисичанска поезд пойдет также с 28 октября в 21:30, проследует тем же маршрутом (стоянка на станции Харьков-Пассажирский 5:33 – 5:55 с 29 октября) и прибудет в Днепр с 29 октября в 10:28.