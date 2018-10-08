Общество

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С ноября ID-карты начнут выдавать всем желающим

С ноября ID-карты начнут выдавать всем желающим
Уже с ноября каждый украинец может при желании обзавестись паспортом гражданина Украины в форме ID-карты, а не только при получении паспорта впервые, или в случае утери, либо кражи документа в виде книжечки.
Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина.

С 1 ноября 2018 года граждане Украины по желанию смогут обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме карточки, сообщили в Миграционной службе Украины. При этом обязательная замена документов законодательством не предусмотрена. То есть, согласно закону, все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.

Напомним, введение ID-карт в Украине началось в январе 2016 года, и до сих пор новые паспорта выдавались только в случае обмена взамен утраченного или похищенного, а также подросткам, которые достигли 14-летнего возраста и оформляют паспорт впервые.

Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо оплатить административный сбор в размере 279 гривен.

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