С ноября ID-карты начнут выдавать всем желающим 8 октября 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Уже с ноября каждый украинец может при желании обзавестись паспортом гражданина Украины в форме ID-карты, а не только при получении паспорта впервые, или в случае утери, либо кражи документа в виде книжечки.

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина.



С 1 ноября 2018 года граждане Украины по желанию смогут обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме карточки, сообщили в Миграционной службе Украины. При этом обязательная замена документов законодательством не предусмотрена. То есть, согласно закону, все ранее выданные документы будут действовать до окончания срока их действия.



Напомним, введение ID-карт в Украине началось в январе 2016 года, и до сих пор новые паспорта выдавались только в случае обмена взамен утраченного или похищенного, а также подросткам, которые достигли 14-летнего возраста и оформляют паспорт впервые.



Первый паспорт гражданина Украины выдается бесплатно, за замену и восстановление документа необходимо оплатить административный сбор в размере 279 гривен.