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Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку в Харькове

Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку в Харькове
Сборная Украины по футболу в рамках подготовки к матчу третьего тура Лиги наций против сборной Чехии проведет в Харькове открытую тренировку для болельщиков.
Тех, кто придет поприветствовать национальную сборную, ждет интересная программа:  встреча со специальными гостями, интересные розыгрыши, возможность передать свои пожелания футболистам, сфотографироваться со своими кумирами, а главное – стать свидетелями установок главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.

Тренировка состоится 12 октября на ОСК «Металлист». Начало – в 18:00.

Вход на тренировку – свободный.

Матч между сборными Украины и Чехии состоится 16 октября на стадионе «Металлист», начало – в 21:45.

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