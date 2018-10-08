Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку в Харькове 8 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сборная Украины по футболу в рамках подготовки к матчу третьего тура Лиги наций против сборной Чехии проведет в Харькове открытую тренировку для болельщиков.

Тех, кто придет поприветствовать национальную сборную, ждет интересная программа: встреча со специальными гостями, интересные розыгрыши, возможность передать свои пожелания футболистам, сфотографироваться со своими кумирами, а главное – стать свидетелями установок главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.



Тренировка состоится 12 октября на ОСК «Металлист». Начало – в 18:00.



Вход на тренировку – свободный.



Матч между сборными Украины и Чехии состоится 16 октября на стадионе «Металлист», начало – в 21:45.