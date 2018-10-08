Рада предлагает лишать свободы за унижение государственного языка 8 октября 2018 г. источник 0 0

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№5670-д).

За данное решение проголосовал 261 народный депутат. Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное пренебрежение или унижение государственного языка. Такие действия будут караться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. Из текста законопроекта исключены нормы, которыми предполагалось существование языковых инспекторов.



Определен круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком. В частности, это высшие должностные лица, депутаты, работники дипломатической службы, судьи, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений. Законопроектом определено, что языком судопроизводства, Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, органов правопорядка в Украине является государственный язык. Предполагается, что использование государственного языка в учебно-воспитательном и образовательном процессах во всех учебных заведениях является обязательным. Также предусмотрено, что языком распространения и демонстрации фильмов будет государственный язык. Кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, сопровождая субтитрированием на украинском языке, но суммарное количество сеансов демонстрации таких фильмов не может превышать 10% от общего количества сеансов демонстрации фильмов в кинотеатре в месяц.



Согласно законопроекту, печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке. При этом допускается издание печатных СМИ в двух или более языковых версиях, одна из которых – на государственном языке.



Законопроектом предусмотрено, что издатель, внесенный в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции, обязан издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных им на протяжении соответствующего календарного года названий книжных изданий. Компьютерная программа с пользовательским интерфейсом, который реализуется в Украине, должна иметь полноценный пользовательский интерфейс на государственном языке и/или на официальных языках Европейского Союза.