В США умер известный голливудский киноактер 8 октября 2018 г. источник 0 0

В Калифорнии скончался Скотт Уилсон. Голливудский актер сыграл роли во многих фильмах и сериалах.

Скотт Уилсон провел свои последние дни в родном доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали осложнения, спровоцированные лейкемией. Умер он в возрасте 76 лет. Об этом сообщила представитель актера Доминика Манчини 6 октября.



Манчини заявила, что актер умирал без мучений, и добавила, что Уилсон при жизни успел стать американским достоянием. Он впечатлял своих коллег и поклонников воспитанностью, кротким нравом и спокойствием.



Самую большую популярность актеру принесла роль в сериале «Ходячие мертвецы». В нем он отлично вжился в роль Хершела Грина.



Голливудская карьера Скотта Уилсона стартовала в 1967 году. Именно тогда он получил свою первую большую роль в картине «Полуночная жара». В свое время актер был удостоен премией Золотой глобус за лучшую второстепенную роль. Эту награду ему принес фильм «Девятая конфигурация». Уилсон также играл в «Перл Харборе» и «Великом Гэтсби».