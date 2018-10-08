«Хоть камни с неба»: крымчане начали бунтовать против оккупантов 8 октября 2018 г. источник 0 0

На крымском телевидении неожиданно выступили с критикой в адрес оккупационной власти Российской Федерации.

Во время выступления ведущий заявил, что Россия вынуждает большинство жителей аннексированного полуострова просто выживать.



Фрагмент передачи, который не попал под цензуру оккупантов, был обнародован пользователем Vitauskas в социальной сети Twitter.



«Камни с неба оказались слишком большими. Похоже, коллаборанты в Крыму, ради жирной российской похлебки требовавшие на «референдуме» «ввести», уже начинают понимать: что, в какое место и как глубоко ввела им РФ. Даже потихоньку начинают майданить на местном телевидении», — с сарказмом отмечает автор поста.



В частности, на видеоролике, опубликованном в сети, ведущий возмущается некачественной медициной на полуострове, а также тем, что оккупанты не выполняют свои обещания, которые они озвучили перед так называемым «референдумом».



Особые претензии у него вызвало нищенствующее население, которое, согласно обещанием Кремля, должно сегодня получать космические пенсии, а на деле — они нищенствуют.



«Не стоит удивляться, что премьер РФ желает пенсионерам «держаться там». Население и власть живут в разных мирах. Россию не прикончат санкции, ее прикончат внутренние проблемы. В этом обществе есть только хозяева и рабы», — заявил ведущий одного из оккупационных телеканалов.