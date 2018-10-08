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Ученые определили главный признак счастливых отношений

Ученые определили главный признак счастливых отношений
Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что служит главным знаком счастливого сосуществования людей в паре.
Исследователи установили: признак гармонии в отношениях двух партнеров – слово «мы», которое они регулярно произносят, рассказывая о своей жизни.

Психологи провели собеседования 5 300 человек, прежде чем сделать свое заключение.

«Супруги, которые в разговорах с другими людьми говорят «мы» вместо «я», более счастливы в отношениях или браке», — констатировали в итоге авторы проекта.

Комментируя результаты опросов, руководитель исследования, психолог Меган Роббинс отметила: мы — это личное местоимение во множественном числе, и его использование говорит о наличии тесной связи и взаимного доверия у партнеров. По словам специалиста, это свидетельствует о том, что «оба участника оценивают партнерство выше эгоистичных приоритетов».

Согласно заключению исследователей, обнаруженная ими закономерность верна как для молодых, так и для более зрелых пар. Особенно показательно то, как используется местоимение «мы» во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях, добавили ученые.

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