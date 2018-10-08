Украинских автолюбителей ждет нелегкое испытание

Уже с понедельника, 8 октября, на аварийно-опасных участках дорог международного значения и в местах концентрации ДТП появятся сотрудники патрульной полиции, которые начнут следить за соблюдением автолюбителями скоростного режима. Для этого их «вооружат» портативными устройствами измерения скорости TruCam.

Справка

Устройство TruCam американского производства. Оно имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, а также работать до 15 часов без подзарядки. В комплекте с прибором идет карта памяти рассчитанная на 16 тысяч видеороликов или 40 тысяч фотографий. Аппарат делает до 3 фотокадров в секунду. Имеет два режима – автоматический и ручной. Кроме того, оборудован GPS-датчиком.

Предполагается, что ловить нарушителей будут исключительно в определенных местах, где установлены предупреждающие знаки о фото- и видео- фиксации. Список этот мест будет доступен автолюбителям в открытом режиме на официальном сайте и фейсбук-странице Нацполиции Украины.При этом все, кого поймают в первую неделю со дня введения новшества, отделаются лишь предупреждениями.«Мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Далее – задействуем все механизмы», - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.Согласно подсчетам правительства, превышение скорости – это самая частая причина аварий на украинских дорогах, в которых ежедневно гибнет около 10 человек и еще 80 получают травмы.Однако эксперты в успех такого новшества не верят. Говорят: люди как нарушали, так и дальше будут нарушать.«Единственное нововведение, которое я бы поддержал – это неотвратимость наказания вне зависимости от того, кто нарушитель – простой смертный или чиновник. Но пока у нас ни одного посаженного «на кол» нет, а играться со скоростным режимом можно до бесконечности», - рассказал основатель Союза автоклубов Харькова Дядя Фара.Примечательно, что такое рвение к ужесточению наказания водителей у правительства возникло лишь после аварии на улице Сумской в Харькове, в которой сразу погибли пять человек, шесть человек оказались в больнице (спустя неделю еще одна женщина скончалась). В результате, с 1 января 2018 года была снижена максимальная скорость движения по городу с 60 до 50 км/ч.