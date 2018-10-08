Украинских автолюбителей ждет нелегкое испытание

Предполагается, что ловить нарушителей будут исключительно в определенных местах, где установлены предупреждающие знаки о фото- и видео- фиксации. Список этот мест будет доступен автолюбителям в открытом режиме на официальном сайте и фейсбук-странице Нацполиции Украины.
При этом все, кого поймают в первую неделю со дня введения новшества, отделаются лишь предупреждениями.
«Мне не нужны ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Далее – задействуем все механизмы», - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Согласно подсчетам правительства, превышение скорости – это самая частая причина аварий на украинских дорогах, в которых ежедневно гибнет около 10 человек и еще 80 получают травмы.
Однако эксперты в успех такого новшества не верят. Говорят: люди как нарушали, так и дальше будут нарушать.
«Единственное нововведение, которое я бы поддержал – это неотвратимость наказания вне зависимости от того, кто нарушитель – простой смертный или чиновник. Но пока у нас ни одного посаженного «на кол» нет, а играться со скоростным режимом можно до бесконечности», - рассказал основатель Союза автоклубов Харькова Дядя Фара.
Примечательно, что такое рвение к ужесточению наказания водителей у правительства возникло лишь после аварии на улице Сумской в Харькове, в которой сразу погибли пять человек, шесть человек оказались в больнице (спустя неделю еще одна женщина скончалась). В результате, с 1 января 2018 года была снижена максимальная скорость движения по городу с 60 до 50 км/ч.
Справка
Устройство TruCam американского производства. Оно имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, а также работать до 15 часов без подзарядки. В комплекте с прибором идет карта памяти рассчитанная на 16 тысяч видеороликов или 40 тысяч фотографий. Аппарат делает до 3 фотокадров в секунду. Имеет два режима – автоматический и ручной. Кроме того, оборудован GPS-датчиком.