Глобальное потепление может отбросить Землю на миллионы лет назад 8 октября 2018 г. источник 0 0

Во многих регионах Земли некоторые дни нынешнего лета стали рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений.

Однако к концу столетия такие температуры могут превратиться в норму, предупреждает Science Daily.



Согласно новому исследованию ученых из Бристольского университета (Великобритания), это произойдет, если не ограничить выбросы парниковых газов.



В этом случае концентрация CO2 в конце XXI века составит около 1000 единиц на миллион. Такие цифры соответствуют значениям времен раннего палеогена, 56-48 млн лет назад.



В те времена Земля была жарким миром, разогретым из-за парникового эффекта.



Чтобы уточнить, каким был климат разных регионов 50 млн лет назад — и каким он может стать в недалеком будущем — исследователи провели анализ отпечатков микроорганизмов, обнаруженных в ископаемой древесине (лигните). Согласно их выводам, в раннем палеогене в Западной Европе и Новой Зеландии было куда жарче, чем считалось ранее. Среднегодовая температура в этих регионах составляла 23-29º С против нынешних 10-15 градусов.



Работа исследователей подтверждает, что неограниченные выбросы CO2 сделают климат Земли экстремально жарким даже в умеренных областях.



Тропики ждут небывалые засухи, а умеренные сейчас широты превратятся во влажные тропики с проливными дождям. Собственно, уже этим летом во многих районах Европы наблюдаются поистине тропические ливни.



Ученые намерены продолжить изучение раннепалеогеновых ископаемых из разных областей планеты, чтобы точнее спрогнозировать климатические изменения.



Человечество рассчитывает, что в борьбе с парниковым эффектом ему помогут тропические леса, поглощающие CO2. Однако, похоже, людям придется полагаться только на свои силы. Новое исследование показывает, что тропические леса скоро перестанут справляться с этой задачей: их слишком активно вырубают ради сельского хозяйства.



Если на Земле углекислого газа слишком много, а парниковый эффект угрожает всей биосфере, то на Марсе ситуация прямо противоположная. Новые расчеты показали, что на Красной планете так мало CO2, что о проектах по терраформированию придется забыть. Доступного газа не хватит, чтобы разогреть планету и сделать ее благоприятной для жизни.