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Харьковские таможенники не дали провезти через границу банковские слитки золота

Харьковские таможенники не дали провезти через границу банковские слитки золота
Накануне на таможенном посту «Харьков-Пассажирский» харьковские таможенники обнаружили золотые банковские слитки.
При проведении таможенного контроля поезда сообщением «Кривой Рог – Днепр – Москва» гражданка Украины заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. Но в ходе дальнейшего осмотра в ее дамской сумочке было обнаружено пять слитков золота весом 76 граммов.

Своими действиями пассажирка нарушила требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, сообщили в Харьковской таможне ГФС.

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