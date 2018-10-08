Харьковские таможенники не дали провезти через границу банковские слитки золота 8 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Накануне на таможенном посту «Харьков-Пассажирский» харьковские таможенники обнаружили золотые банковские слитки.



При проведении таможенного контроля поезда сообщением «Кривой Рог – Днепр – Москва» гражданка Украины заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. Но в ходе дальнейшего осмотра в ее дамской сумочке было обнаружено пять слитков золота весом 76 граммов.



Своими действиями пассажирка нарушила требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».



Составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, сообщили в Харьковской таможне ГФС.