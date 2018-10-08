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Президент Украины наградил харьковских педагогов

Президент Украины наградил харьковских педагогов
Работники образования Харьковщины отмечены государственными наградами Украины.
Об этом говорится в Указе Главы государства №300/2018, опубликованном на его официальном сайте.

Так, «за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм» орденом «За заслуги» III степени награжден Николай АРЗУБОВ – учитель Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ» присвоено:

– Анне ВИЦЕНЦИК – заместителю директора Харьковского лицея № 89;

– Валентине КОЗЫРЬ – преподавателю Шевченковского профессионального аграрного лицея;

– Светлане КОЗЛОВОЙ – заместителю директора коммунального учреждения «Харьковский физико-математический лицей № 27»;

– Захару МАЙЗЕЛИСУ – учителю Харьковского лицея № 161 «Импульс»;

– Елене ПАВЛЕНКО – учителю Харьковской гимназии № 46 имени Н.В.Ломоносова.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ УКРАИНЫ» присвоено Валерию МИХАЙЛОВУ– проректору Харьковского государственного университета питания и торговли, доктору технических наук, профессору.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ» получила Оксана БУГАКОВА – директор Харьковской гимназии № 116.

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