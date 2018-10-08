В некоторых районах Харькова прекращено водоснабжение 8 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В домах нескольких районов Харькова сегодня, 8 октября, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Косарева, 22 (п. №3), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Академика Павлова, 319, ул. Шишковской, 12 (п. №2, стояк), ул. Алчевских, 3 (стояк), ул. Шевченко, 335 (п. №1, спаренный стояк), ул. Астрономической, 17 (п. №2, стояк), ул. Барабашова, 1/36 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №4, стояк) воды не будет до 20:00.



В Московском районе, на ул. Валентиновской, 33 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко, 50 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-б (п. №6, стояк), воду дадут до 20:00.



В Немышлянском районе, на ул. Осипенко, ул. Турбинной, ул. Танкопия, ул. Ощепкова, 3, 7, 7-а, 13, воду включат до 17:00; на ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк), ул. Танкопия, 9/3 (п. №1, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 7/2(п. №4, спаренный стояк), - до 20:00.



В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 99 (п. №1), пр. Дзюбы, 3 (п. №2, спаренный стояк), ул. Москалевской, 112 (п. №1, спаренный стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.



В Холодногорском районе, на ул. Холодногорской, 10 (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 197 (п. №15, стояк), 230 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 24 (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №3, стояк), 70 (п. №9, стояк), 77-б (п. №1, стояк), ул. Новгородской, 2 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №2), 13 (п. №9, стояк), воду должны дать до 20:00.