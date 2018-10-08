США заморозили активы известного российского олигарха 8 октября 2018 г. источник 0 0

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. В частности, заморожена принадлежащая ему недвижимость в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.



New York Post отмечает, что особняк в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.



В то же время издание отмечает, что федеральные власти ведут с Дерипаской переговоры о том, чтобы российский олигарх отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под американскими санкциями.



Согласно американским законам, когда правительство США замораживает активы, это означает, что каждый, кто ведет бизнес с подсанкционным лицом и компаниями, может также подвергнуться санкциям.