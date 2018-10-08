Роналду опять обвиняют в изнасиловании
8 октября 2018 г.
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8 октября 2018 г.
«Мне позвонила женщина, которая утверждает, что имела аналогичный опыт», — заявил Стовалл. Адвокат отказался назвать имя второй пострадавшей, однако отметил, что женщина передаст информацию о насильственных действиях со стороны футболиста в полицию Лас-Вегаса.
28 сентября Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.
Форвард отрицает обвинения и намерен судиться с американкой. На фоне разбирательств с Майоргой Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.
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