SpaceX получила важный «козырь» в космической гонке 8 октября 2018 г. источник 0 0

Компания SpaceX успешно запустила и посадила ракету Falcon 9 в рамках 62 запуска этого носителя. Это была также 12 успешная наземная посадка для компании и первая на побережье Калифорнии.

До сих пор все наземные посадки SpaceX проводились на мысе Канаверал, штат Флорида, самой загруженной стартовой площадки компании. У SpaceX есть две посадочные площадки, и ранее инженеры смогли успешно посадить все 11 ракет Falcon 9. 12 успешная посадка произошла на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.



Запуск ракеты состоялся в Калифорнии в понедельник в 05:21 по Киеву - в США это был вечер воскресения. В 05:30 первая ступень ракеты Falcon 9 успешно вернулась на место запуска.



Ракета вывела в космос аргентинский спутник SAOCOM-1A. Он принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначается для радиолокационного наблюдения за Землей. Спутник массой более полутора тонн будут использовать для мониторинга состояния окружающей среды.



SpaceX нацелилась на 24 запуска в 2018 году, однако маловероятно, что цель будет достигнута. Но компания все еще может превзойти любую другую американскую компанию и даже Россию в общем числе запусков в этом году.