Спорт

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Кикбоксеры Харьковщины блестяще выступили на Кубке Украины

Кикбоксеры Харьковщины блестяще выступили на Кубке Украины
В соревнованиях, прошедших на базе КУ «Школа высшего спортивного мастерства», приняли участие более 300 спортсменов из 17 областей страны.
Основу сборной команды Харьковской области составляли кикбоксеры ведущих украинских вузов: ХНУРЭ, ХНУВД, ХАИ, ХНУВС. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Сборная команда Харьковской области уверенно заняла первое место и стала обладателем почетного трофея – кубка Украины.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, в конце октября лучшие кикбоксеры Харьковской области в составе сборной команды Украины примут участие в чемпионате мира по кикбоксингу ВТКА, который состоится в итальянском городе Марина-Ди-Каррара.

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