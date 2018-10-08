Мировые цены на нефть начали снижаться 8 октября 2018 г. источник 0 0

Цены на нефть снижаются из-за возможного предоставления США послаблений для импортеров сырья из Ирана, сообщает Reuters.

К 8.40 фьючерсы на нефть Brent опустились на 1% - до $83,26 за баррель.



Фьючерсные контракты на WTI торговались по $73,75 за баррель, что на 0,7% ниже предыдущего закрытия.



Источники сообщают, что США могут рассмотреть послабления для тех импортеров иранской нефти, которые уже предприняли меры, чтобы сократить закупки сырья у Тегерана.



Среди других факторов давления на нефтяные котировки эксперты в отрасли называют неутихающую торговую войну США и Китая, грозящую ударить по спросу на сырье.