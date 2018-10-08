Харьковский форум стал наиболее результативным за все десять лет

Об итогах Х Международного экономического форума в программе «Комментарии» на телеканале Р1 рассказал заместитель директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Александр Лукашов.
Харьковский форум задает ритм деловой жизни области
— Александр Александрович, Х Международный экономический форум выдался масштабным. Каковы основные особенности нынешнего мероприятия?
— Харьковский форум хорошо известен в Украине, имеет определенные традиции, но юбилейное мероприятие превзошло все ожидания. Во-первых, нас посетил президент страны, который сделал несколько мощных заявлений. Они несколько дней были на первых полосах национальных и зарубежных изданий. И если в прошлом году президент в своем приветственном слове отметил, что харьковский форум – значительное событие в жизни восточной Украины, то в этом году он особо подчеркнул, что это мероприятие может стать самым большим и влиятельным в Украине. И это действительно так.
Мы задали новый стандарт – ни один другой форум не смог отличиться тем, что в нем приняли участие сразу 18 чрезвычайных и полномочных послов. Плюс к нам приехали шесть посольских делегаций. В целом прибыли бизнес-делегации из 36 стран мира, четыре из них возглавляли лично послы – Албании, Литвы, Канады и Японии.
Были представлены десять стран мира с самой крупной экономикой. И что важно — фокус общения сконцентрировался не только непосредственно на форуме, делегации работали в кулуарах, на предприятиях. Акцент был на перезапуске экономики востока Украины, на то, как нам совместно выходить на другие рынки — Евросоюза, Азии и третьих стран. И этим форум, безусловно, запомнится надолго.
И, конечно же, главной целью мероприятия всегда было подписание конкретных договоров. И нынешний форум не стал исключением: подписано твердых договоров и договоренностей на общую сумму около шести миллиардов гривен. Также есть заявления об инвестиционных намерениях. Так что форум однозначно стал наиболее результативным за все эти десять лет.
— И это вовсе не случайность, а результат тщательно проведенной работы.
— Безусловно, контракты на 250 миллионов не подписываются за один день — переговоры велись в течение года.
Харьковский форум задает ритм деловой жизни Харьковщины. Пока речь идет о больших предприятиях, но со временем это коснется и представителей малого и среднего бизнеса. Партнеров находят на форуме, год длится работа с ними, а когда приходит время следующего форума — подписывают договоры. Так было с «Турбоатомом», который еще в прошлом году начал переговоры с «Донбассэнерго», а в этом – подписал договор на 250 миллионов о модернизации Славянской ТЭС, которая очень важна для мирной части востока Украины. Аналогичным образом «Турбоатом» подписал соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Dongfang Electric Machinery – одним из мощнейших производителей энергетического оборудования в мире. В прошлом году подписали меморандум о намерениях, а в нынешнем — уже конкретные договоры о совместной разработке оборудования и выходе на рынки третьих стран. Такой же меморандум подписали и с компанией «Сименс». И это очень важно, поскольку открывает перспективу перед энергетическим машиностроением Харьковской области, а соответственно – и перед смежными отраслями. Каждый контракт, который подписывает «Турбоатом», загружает целую сеть предприятий в Харьковской области и других регионах Украины, обеспечивает работой и зарплатой не менее 10 тысяч работников на смежных предприятиях более чем на три года.
Что касается делегаций, конечно, работа с каждым из послов, с каждым торговым представительством, с каждой торговой палатой требуют опыта, профессионализма. И команда Харьковской области с ней справилась, получила самые высокие оценки.
Шесть миллиардов – это реальные деньги
— Как происходит привлечение международных представителей? Харьковщина выступает с инициативой или дипломатические представительства сами проявляют интерес?
— Если говорить именно о дипломатической линии, то существует определенный протокол. Харьковская область выступает с инициативой – рассылаются конкретные приглашения. Но все уже знают, что осенью в Харькове – форум, и послы наших стран-партнеров, имеющие с нами совместные проекты, заинтересованные в сотрудничестве с Харьковщиной, пытаются так построить свой график (а он у них расписан, как правило, на полгода вперед), чтобы конец сентября не занимать.
— Подписано контрактов на шесть миллиардов. В каком виде будут заходить эти деньги?
— Контракты и соглашения, озвученные на форуме, будут подписаны примерно чрез неделю — согласно процедурам. Среди них — контракт, который финансируется Европейским инвестиционным банком и ЕБРР, он тоже будет подписан согласно процедуре несколько позже. Есть контракт на модернизацию ТЭС в Таджикистане, который мы собирались подписать на форуме, но по личной просьбе президента Таджикистана это произойдет непосредственно на самой станции в ближайшее время. Это реальные контракты, соглашения, которые предусматривают модернизацию энергетических мощностей Украины, совместное техническое и технологическое сотрудничество наших энергостроителей с китайскими и европейскими партнерами.
Что касается «Сименса», то это была инициатива именно европейцев. Речь не идет о совместных поставках на украинский рынок или рынок Германии, но в одной лишь Европе есть сто турбин, которые мы могли бы модернизировать совместно с «Сименсом». И каждая из этих ста турбин – отдельный контракт. Кроме того, у нас есть контакты на поставку кабельно-проводниковой продукции в Европейский союз – в Польшу.
То есть шесть миллиардов – это реальные деньги, которые зайдут на наши предприятия и превратятся в зарплаты, загрузку, отчисления в бюджет и т.д.
Что касается инвестиционных намерений, то во время форума было заявлено о желании израильской компании инвестировать 250 миллионов долларов в экономику Харьковской области. Но я предлагаю немного подождать. Сейчас компания занимается обустройством офиса, и, я так понимаю, после завершения этой работы она может озвучить свои намерения более конкретно. Правильнее будет, если заявление сделает не власть, а бизнес.
Внутренний инвестор должен вкладывать в свою экономику
— Зашли на харьковский рынок какие-то национальные компании?
— Юбилейный экономический форум стал особенным еще и тем, что в нем приняло участие огромное количество отечественных производителей, инвесторов. Мы часто говорим об иностранных инвестициях, но инвестиционная политика успешной страны в первую очередь направлена на то, чтобы внутренний инвестор вкладывал в свою экономику. В успешных странах удельный вес иностранных инвестиций колеблется на уровне нескольких процентов.
С 2014 года, невзирая на все вызовы и риски, национальный и иностранный бизнес вложил капитальных инвестиций в Харьковскую область почти на два миллиарда долларов. Это в пять раз больше, нежели вложено капительных инвестиций из бюджетов всех уровней, хотя они тоже выросли втрое. То есть наблюдается позитивная динамика в этом вопросе и доверие бизнеса, который видит перспективу.
На форуме были и «Нефтогаз», и Укроборонпром. Очень важно, что нас посетили представители мощной автомобильной корпорации «Богдан», которая, кстати, подписала договор о стратегическом партнерстве на пять лет с нашим «Электротяжмашем». И это очень важная программа, которая имеет перспективу как на внутреннем рынке, так и на внешнем, потому что касается производства украинских троллейбусов. И конкретно «Электротяжмаш» закрывает нишу, которая раньше пустовала, – производство электродвигателей для троллейбусов. Очень сложное производство, имеющее весомую научную составляющую. И производство систем управления троллейбусами – это тоже высокотехнологичный продукт.
Такие связи для нас невероятно важны. Это украинские деньги, которые вкладываются в отечественную экономику и возвращаются к нам через зарплаты работников и отчисления в бюджет. И это прекрасный пример того, как должно стимулироваться производство – именно то, о чем говорил президент, который настаивает на принятии закона на налог на выведенный капитал. Если ты инвестируешь в Украину — налог не платишь, а если извлекаешь деньги из нашей экономики и выводишь их куда-то на Кипр или в Швейцарию, будь добр – заплати налог.
— Что, на ваш взгляд, стало причиной вот такой привлекательности Харьковского региона для инвесторов, деловых кругов? Почему именно десятый форум стал исключительным?
— Харьковская область всегда была интересна для иностранных партнеров – у нас высокий экономический потенциал, привлекательная структура экономики – очень европейская. И, кстати, Харьковщина – единственный из индустриальных регионов Украины, который смог за годы независимости так развить сферу услуг, что она стала доминировать в структуре экономики. Это образование, наука, инженеринг, IТ и т.д. То есть у нас абсолютно диверсифицированная экономика — привлекательная для иностранных партнеров.
Но когда мы пытались позиционировать себя как центр украинско-российского приграничья, то, конечно же, европейские партнеры не видели смысла соревноваться тут с влиянием России. То есть мы были полностью ориентированы на российский вектор. Когда этого вектора не стало, когда мы вдруг оказались в тупике, имея совместную границу с зоной конфликта, с Российской Федерацией, то, конечно, у нас была огромная опасность превратиться в депрессивную область, «серый буфер». И в 2014 году мы даже думали: а стоит ли вообще проводить экономический форум? Потому что во многих иностранных государствах гражданам не рекомендовали сюда ехать.
Однако мы заняли очень активную позицию на международном рынке. В последние годы количество иностранных делегаций, которые к нам приезжают, количество международных мероприятий, которые проходят у нас и в которых мы принимаем участие в Европе или других странах, — беспрецедентно. О нас сегодня знают и понимают, что тут безопасно. Кстати, посол Японии привез на форум мощную делегацию, в которую, в частности, вошли японские бизнесмены, которые считали, что в Украине небезопасно, что есть угроза невыполнения контрактов – и они убедились в своем ошибочном мнении.
В последний год у нас очень активно развиваются отношения с Японией. Этот год даже был объявлен нашим президентом годом Японии в Украине. И в этом году у нас побывали представители «Панасоника», «Марубени» – компания, которая входит в топ-5 крупнейших в Японии. У нас очень активно развиваются отношения с «Мицубиси». Пока речь идет о большом японском и украинском бизнесе, но задача следующих лет – постепенно спускать объемы на уровень малого и среднего бизнеса. Вот когда у нас пойдет сотрудничество между малым и средним бизнесом – европейским, азиатским, африканским, тогда мы сможем говорить, что вышли на новый уровень динамики.
Акцент – на рынки третьих стран
— От кого и от чего это зависит?
— Я считаю, что это эволюционный процесс. Мы можем учить, как готовить проекты, помогать с сертификацией продукции и так далее, но это процесс освоения новой бизнес-культуры. Новые ценности и новые нормы за один день не приходят. Мы и так за последние четыре года прошли огромную дистанцию. И сегодня у иностранных бизнесменов нет никакого предубеждения в отношении сотрудничества с Харьковщиной. Они знают, что тут есть представители нового поколения бизнеса, с которыми можно работать.
— Но не все зависит только от бизнесменов — важно и налаживание сервиса, инфраструктуры, снижение уровня коррупции...
— Этот форум был первым, когда разговора о коррупционных рисках со стороны иностранных партнеров практически не было. И это понятно, потому что это проблема украинцев, и именно украинцы должны ее решать. На форуме была панель о децентрализации и развитии предпринимательства на местном уровне, на которой прозвучал очень интересный доклад Харьковского антикоррупционного центра – как не допустить коррупции, используя систему «Прозорро» при госзакупках, при осуществлении хозяйственной деятельности в громадах.
Что касается иностранцев, они сегодня заинтересованы в первую очередь в сотрудничестве с нами на рынках третьих стран. Это то, что мы будем начинать. Можно, конечно, вкладывать в развитие производства и т. д. — и до этого дойдет в ближайшие годы, — но то, что может принести выгоду уже сейчас, так это именно сотрудничество с Харьковщиной для того, чтобы разработать совместный продукт, загрузить наши мощности их технологиями и заказами, выигрывать международные тендеры. Кстати, участие в международных тендерах – недешевое дело. И даже когда наши предприятия могут конкурировать по уровню цены и по качеству, часто оказывается невозможным выполнение финансовых условий тендеров. Потому что большой контракт в промышленности, как правило, предусматривает выполнение его за свои средства и только потом – получение оплаты. А это очень серьезная нагрузка для наших предприятий. Сотрудничество с иностранцами данный вопрос снимает. Так что это первое, над чем мы сейчас работаем.
— Когда начнется подготовка к следующему экономическому форуму?
— Как только мы закрываем пленарное заседание текущего форума, сразу же начинаем подготовку к следующему.