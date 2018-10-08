Харьковский форум стал наиболее результативным за все десять лет 8 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник фото: Валерий Кручина 0 0

Об итогах Х Международного экономического форума в программе «Комментарии» на телеканале Р1 рассказал заместитель директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Александр Лукашов.