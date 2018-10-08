Названы имена новых лауреатов Нобелевской премии по экономике: фото-факт

Премию получат Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

Нобелевский комитет провел пресс-конференцию, на которой огласил лауреатов Нобелевской премии по экономике 2018 года. Премия по экономике не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена только в 1969 году в честь 300-летия Шведского государственного банка и в память Нобеля, она является самой престижной премией в области экономики. В этом году премия вручается в 50-й раз.В 2018 году премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена двум ученым. Первую половину премии получит Уильям Нордхаус "за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ". Вторая часть премии присуждена Полу Ромеру "за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".