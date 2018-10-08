Сколько дней будут отдыхать украинцы в октябре 2018 8 октября 2018 г. источник 0 0

В октябре 2018 года украинцев ожидает один дополнительный выходной день, с учетом которого число нерабочих дней за месяц достигнет девяти.

В воскресенье, 14 октября, страна отпразднует День защитника Украины, а значит дополнительный выходной будет перенесет на понедельник, 15 октября – этот день также будет нерабочим. Соответствующая норма предусмотрена распоряжением Кабинета министров от 11 января 2018 года и Кодексом законов о труде.



Таким образом, в конце второй недели октября жители Украины смогут отдохнуть три дня подряд – 13, 14 и 15 октября. Рабочая неделя начнется во вторник, 16 октября.



День защитника Украины – государственный праздник и нерабочий день с 2015 года. Он отмечается 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы – эту дату издавна отмечали в Украине как день казачества и украинского войска.



Именно поэтому в 2015 году, через год после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, было решено отменить советский праздник – День защитника отечества (23 февраля) и учредить День защитника Украины 14 октября.



Верховная Рада приняла соответствующей президентский законопроект 5 марта 2015-го.