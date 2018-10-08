Харьковский «Олимп» дважды разгромил «под ноль» столичный клуб 8 октября 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В субботу и воскресенье харьковский «Олимп» сыграл у себя на стадионе ХТЗ два матча чемпионата Украины в Суперлиге против столичного «Антареса» и в обоих праздновал победу с «сухим» разгромным счетом.

В первом поединке, проходившем в рамках 9-го тура, первую попытку Максим Чураев сделал уже на 2-й минуте, а Олег Косарев ее успешно реализовал — 7:0. И хотя потом целых 9 минут счет не менялся, названный дуэт сработал снова на 11-й минуте, причем — в том же порядке, доведя счёт до 14:0. К концу первого тайма счет уже был 47:0, а в итоге «Олимп» выиграл — 78:0. Три попытки записал на свой счет Максим Чураев, по одному заносу «дыни» в «город» киевлян сделали Николай Кирсанов, Дмитрий Матвейчук, Сергей Церковный, Олег Литвиненко, Олег Косарев, Александр Мишинев, Сергей Сухих, Сергей Куценко и Александр Цапенко. 9 из 12 попыток реализовал Олег Комарев, который в этой встрече принёс «Олимпу» 23 игровых очка.



На следующий день киевляне сумели удержать свой «город» в неприкосновенности первые четверть часа, но избежать разгрома все равно не смогли. На 16-й минуте Сергей Черняченко приземлил овальный мяч в зачётном поле «Антареса», а Олег Косарев точно исполнил реализацию — 7:0. На 22-й минуте занос «дыни» выполнил Максим Ковалевский, а Косарев снова при реализации попытки был точен — 14:0. На 30-й минуте попытку, сделанную Николаем Александрюком, реализовал Косарев, и первый тайм закончился со счетом 21:0. А после перерыва Олег Косарев сам четыре раза приземлял овальный мяч в «зачётке» противника, еще по разу сделали это Максим Чураев и Владимир Войтов, а Косарев трижды был точен при пробитии реализаций. В итоге «Олимп» снова выиграл — 57:0, а Олег Косарев принес ему 32 игровых очка.



Набрав в 9 играх 44 очка, «Олимп» продолжает уверенно лидировать, приближаясь к завоеванию очередных чемпионских медалей.



В чемпионате Украины наступил перерыв, связанный с проведением 13 октября во Львове стартового матча чемпионата Европы (Конференция 1 «Север») между национальными сборными Украины и Люксембурга. Главный тренер сборной и «Олимпа» Валерий Кочанов вызвал для подготовки к этому матчу главной команды страны 35 регбистов, из которых 20 являются его клубными подопечными.