«Ждать недолго»: искусственный интеллект назвал сроки Апокалипсиса 8 октября 2018 г. источник 0 0

Ученые часто делают научные открытия, применяя в своей работе компьютерное моделирование. Работа в коллективе с искусственным интеллектом позволяет ускорить обработку информации и изучить одновременно несколько сценариев событий.

Ученые Массачусетского технологического института поэкспериментировали и решили узнать, как будет развиваться человеческая цивилизация в ближайшем будущем и что нас ждет. В итоге, искусственный интеллект дал понять, что история нашего вида завершится на стыке между 2040 и 2050 годами.



Программа Word One начала разрабатываться еще в середине XX-го века и впервые протестирована в 1973 году на самом мощном компьютере той эпохи. Естественно, что возможности технологий того времени сильно отличались от сегодняшних, так что эксперимент был повторен уже в наши дни.



Компьютерное моделирование продемонстрировало, что продолжающийся рост населения вкупе с непрекращающимся загрязнением среды, вызовет начало коллапса цивилизации уже к 2040 году. Мир не способен выдерживать такие темпы промышленности, вырубки лесов и добычи ресурсов. Экологическая катастрофа стала неизбежной, а изменение климата необратимым. Когда начнется всемирный хаос, то стагнация придет даже в самые развитые страны.



Уже к 2020 году люди ощутят резкое снижение качества жизни, а загрязнение среды приведет к массовой смертности, увеличив этот показатель в детском возрасте и при рождении. Население планеты буквально за 5-10 лет сократится до уровня начала XX века, а в 2040 году начнется «агония человечества». Несомненно, что очаги цивилизации уцелеют, но этот мир будет чем-то постапокалиптическим, как из строк романов или из лент кинематографа.



При жизни Стивен Хокинг давал человечеству 1000 лет до до того момента, как мы уничтожим сами себя, но компьютер оказался куда более беспощадным в своих прогнозах. Однако это все же лишь компьютерная модель…