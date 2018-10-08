Культура

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В Харькове показывают буйство красок

В Харькове показывают буйство красок
В харьковской галерее «Бузок» открылась выставка Станислава Матвеева «Буйство красок: драконы и агаты».
– Техника написания картин маслом на холсте позволяет окунуться в мир фантазий и мечтаний. Момент, когда набор разноцветных мазков «отрывается» от полотна и становится осязаемым виртуально, сродни волшебству и чуду, – рассказывает художник. – Мне нравится исследовать цвет и смешение разных красок при разных технологиях и приемах. Я экспериментирую и наслаждаюсь неожиданностью, возникающей при взаимодействии различных цветов. Появляются новые эмоции и чувства. При этом ощущаешь себя по-настоящему творцом и мастером.

Одновременно в галерее представлена персональная экспозиция Анны Бурдаковой «Лучик из тучек».

Харьковская художница участвовала в fashion-проектах «Малахитовая шкатулка», всеукраинском фестивале дизайнеров моды, она финалист международного фестиваля детской моды, финалист телевизионного конкурса эскиза моды «TV-подиум». Занималась дизайном и пошивом костюмов для спортивных танцев, костюмов для театров мод и выпускных платьев.

Обе выставки можно посетить до 18 октября.

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