В Харькове показывают буйство красок

В харьковской галерее «Бузок» открылась выставка Станислава Матвеева «Буйство красок: драконы и агаты».
– Техника написания картин маслом на холсте позволяет окунуться в мир фантазий и мечтаний. Момент, когда набор разноцветных мазков «отрывается» от полотна и становится осязаемым виртуально, сродни волшебству и чуду, – рассказывает художник. – Мне нравится исследовать цвет и смешение разных красок при разных технологиях и приемах. Я экспериментирую и наслаждаюсь неожиданностью, возникающей при взаимодействии различных цветов. Появляются новые эмоции и чувства. При этом ощущаешь себя по-настоящему творцом и мастером.
Одновременно в галерее представлена персональная экспозиция Анны Бурдаковой «Лучик из тучек».
Харьковская художница участвовала в fashion-проектах «Малахитовая шкатулка», всеукраинском фестивале дизайнеров моды, она финалист международного фестиваля детской моды, финалист телевизионного конкурса эскиза моды «TV-подиум». Занималась дизайном и пошивом костюмов для спортивных танцев, костюмов для театров мод и выпускных платьев.