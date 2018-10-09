«Фены» возвращаются на харьковские дороги: за нарушение ответит «верблюд»

Вступил в силу новый закон об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения. В частности, новации ударят по любителям нарушать скоростной режим и парковаться где попало.

Парковщики работают в прежнем режиме

Штраф заплатит владелец

Складывается интересная ситуация с автомобилями на еврономерах

За что эвакуируют авто?

Водителям-нарушителям придется несладко

Нет условий для парковки по правилам

Справка

Устройство TruCam (которое украинские автомобилисты уже окрестили «феном» – по аналогу с прибором-предшественником) – американского производства. Оно имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, а также работать до 15 часов без подзарядки. В комплекте с прибором идет карта памяти рассчитанная на 16 тысяч видеороликов или 40 тысяч фотографий. Аппарат делает до 3 фотокадров в секунду. Имеет два режима – автоматический и ручной. Кроме того, оборудован GPS-датчиком.