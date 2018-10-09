«Фены» возвращаются на харьковские дороги: за нарушение ответит «верблюд»

В некоторых областях с 8 октября уже началась фотофиксация ПДД. А вот в Харькове закон еще не начал работать в полную силу. Что мешает его реализации?
Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств» вступил в силу 28 сентября. Однако, по словам юриста Романа Чумака, в Харькове в полную силу он еще не заработал.
— Закон, в частности, предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото- и видеофиксации правонарушений. На сегодняшний день эта норма не действует, поскольку не работает автоматическая фиксация нарушений – город еще не оснащен необходимыми техническими средствами, — говорит Роман Чумак.
Между тем в некоторых областях Украины уже началась фотофиксация нарушений ПДД. Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Украины, с 8 октября в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать средства для контроля за соблюдением водителями установленного скоростного режима – устройства измерения скорости TruCam
. Устройство содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любую корректировку данных. По информации пресс-службы Патрульной полиции Украины, в течение первой недели полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме.
По информации спикера Патрульной полиции Харькова Карины Курбановой, такие устройства появились в 13 областях, однако Харьковской среди них нет.
— В этом перечне фигурирует трасса Харьков — Киев — Довжанский, но только участки в Киевской и Полтавской областях
— именно в нашем регионе на этой дороге устройств фиксации ПДД нет.
Когда средства автоматического контроля появятся на Харьковщине, пока точно не известно, говорит Карина Курбанова.
Когда средства автоматического контроля появятся на Харьковщине, пока точно не известно, говорит спикер Патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.
— Их должны устанавливать управление полиции после анализа аварийных участков дорог, который проводится в Киеве по данным из регионов Украины, — поясняет она. – На участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности должны быть размещены аварийные знаки, сообщающие о фото- или видеофиксации нарушений. Кроме того, в этих местах, оборудованных устройствами TruCam, должен находится экипаж полиции с включенными маячками синего цвета.
Заметив нарушение, полицейские должны сверить свои наблюдения с видеозаписью и составить постановление на водителя-нарушителя. Не знаю, насколько это будет реально – пока мы с этими камерами не работаем. Никакой официальной информации, никаких инструкций из Киева не поступало. Конкретных сроков тоже никто не называет, единственное, что говорят: ждите в скором времени.
По словам юриста Романа Чумака, полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществление временного задержания транспортного средства, согласно документу, будут иметь инспекторы по парковке.
— В Харькове пока еще нет парковочных инспекторов, – говорит он. – Да и непонятно толком, как они должны работать – при органах местного самоуправления или самостоятельно.
Как заметил заведующий сектором общеправовой работы отдела Департамента территориального контроля горсовета Алексей Бруслик, закон поможет создать более цивилизованную систему парковки транспортных средств. При этом чиновник уверяет, что в Харькове новый закон уже реализуется, идет разработка автоматизированной системы парковки.
— Настроить деятельность инспекции — это не одномоментный процесс, — уверяет он. — В городе начнут работать муниципальные инспекторы по парковке – должностные лица, которые смогут привлекать к административной ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств и эвакуировать их. В структуре Департамента территориального контроля уже создана такая инспекция, в которой работает восемь человек. В будущем штат планируют расширить до 50. На сайте горсовета будет объявлен соответствующий конкурс.
Парковщики работают в прежнем режиме
Для полной реализации закона, по словам Алексея Бруслика, необходимо принять еще несколько нормативных документов.
— Нужен ряд нормативно-правовых актов, которые позволят инспекторам по парковке получить доступ к Единому государственному реестру транспортных средств, чтобы они могли идентифицировать владельцев транспорта, а также к Реестру об административных правонарушениях, куда инспекторы будут вносить информацию о привлечении к административной ответственности. Также нужно, чтобы Кабмин утвердил соответствующий порядок эвакуации, — отметил Алексей Бруслик.
Пока парковщики работают в старом режиме.
— Они имеют право брать плату за предоставляемую услугу, в отличие от инспекторов по парковке, которые являются представителями власти, — уточнил Директор КП «Харьковпарксервис» Дмитрий Мандриков. — К моменту принятия необходимых нормативно-правовых актов нам необходимо организовывать эту сферу деятельности. Поэтому в переходный период парковщики в Харькове продолжат свою работу.
Штраф заплатит владелец
Помимо вышеупомянутых положений, в законе предусмотрен еще ряд существенных новаций: привлечение к административной ответственности за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме; за нарушение правил остановки, стоянки и парковки – например, за неуплату стоимости услуг по парковке или за парковку на местах для инвалидов. И штраф во всех этих случаях заплатит владелец автомобиля.
— То есть если вы по доброте душевной кому-то передали автомобиль в пользование, будьте готов к тому, что штрафы будут приходить именно вам – собственнику, — уточняет Роман Чумак.
Складывается интересная ситуация с автомобилями на еврономерах
Кроме того, предполагается создание реестра лиц, которые управляют транспортным средством.
— Если вы передали автомобиль кому-то, то, в принципе, можете внести в реестр изменения (правда, пока не понятно, как он будет функционировать), и тогда штрафы за нарушение ПДД будут приходить уже непосредственно водителю, — поясняет Роман Чумак. – Во всех остальных случаях – только собственнику.
В связи с этим, по словам юриста, получается очень интересная ситуация с автомобилями на еврономерах, которых в Украине очень много.
— За нарушение правил дорожного движения, которое фиксируется автоматически, штраф будет приходить тому человеку, который ввез машину на таможенную территорию, — уточняет Роман Чумак. – И вот эти «верблюды», как их называют в народе, которые занимались тем, что ввозили под своим именем автомобили в Украину, могут очень пострадать, потому что именно им придется оплачивать штрафы.
Кроме того, усовершенствовались Правила дорожного движения в части парковки: а именно – расширилась категория мест, где нельзя парковать автомобиль.
— Пока полиция не трогает водителей, — говорит Роман Чумак, — Но думаю, что со временем за такие нарушения тоже будут штрафовать.
За что эвакуируют авто?
Закон также предусматривает значительное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, в частности, парковки. Например, за попытку бесплатно постоять свыше десяти минут на платной площадке придется уплатить не меньше сотни гривен. Неправильное расположение транспортного средства на парковке повлечет еще большие штрафы — от 255 до 1700 грн. Однако заплатить штраф месте за это правонарушение водитель не сможет – только в отделении банка по квитанции или СМС-оповещению. Если владелец автомобиля решит припарковать машину на месте, предназначенном для автомобилей людей с инвалидностью, он должен быть готов заплатить сумму, в 30 раз превышающую стоимость одного часа парковки. При этом предусмотрено предоставление 50%-ной скидки в уплате штрафов за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, в случае уплаты штрафа в течение десяти банковских дней.
Водителям-нарушителям придется несладко
Вышеназванные штрафы – не самое большое наказание в соответствии с новым законом. Владельцам автомобилей может грозить и эвакуация транспортного средства на штрафстоянку без их согласия.
— Раньше эвакуация тоже работала, но это касалось в основном тех случаев, когда водитель припарковался на месте, предназначенном для людей с инвалидностью. В этом случае автомобиль отбуксовывается на штрафплощадку. И чтобы его забрать, необходимо заплатить и штраф, и стоимость эвакуатора, и стоимость автостоянки. Теперь это будет в более расширенном варианте – например, при парковании на железнодорожных переездах и трамвайных путях, на перекрестках и пешеходных переходах, во второй полосе и т.д., — уточняет Роман Чумак. – Водителям-нарушителям придется несладко, потому что прайс достаточно большой.
Нет условий для парковки по правилам
Кроме того, по словам юриста, вводится понятие предприятия, которое будет оказывать услуги по эвакуации. К таким фирмам применяются определенные требования, в частности, они должны страховать свою ответственность.
— Если говорить о центре Харькова, то у нас нередко авто паркуют и на пешеходных переходах, и на тротуарах. Но это связано еще и с отсутствием мест для парковки около организаций или магазинов. То есть, с одной стороны законодатель запрещает оставлять авто где попало, а с другой – не создает условий для парковки по правилам.
Также документом предусмотрено, что органы местного самоуправления должны внедрять автоматизированную систему контроля оплаты парковочного места.
Справка
Устройство TruCam (которое украинские автомобилисты уже окрестили «феном» – по аналогу с прибором-предшественником) – американского производства. Оно имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, а также работать до 15 часов без подзарядки. В комплекте с прибором идет карта памяти рассчитанная на 16 тысяч видеороликов или 40 тысяч фотографий. Аппарат делает до 3 фотокадров в секунду. Имеет два режима – автоматический и ручной. Кроме того, оборудован GPS-датчиком.