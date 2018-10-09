Украина

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Синоптик дала свежий прогноз погоды на неделю

Синоптик дала свежий прогноз погоды на неделю
Всю ближайшую неделю в Украине будет сухо и солнечно.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

«Сколько видит синоптический глаз – в ближайшие дни будет продолжаться бездождевая погода, красивые облака и голубое небо. Планируйте строительные работы, ремонт, уборку (а не сжигание) листьев, гуляния в замшевой обуви, кто хочет – мытье окон на зиму, словом, погода будет способствовать труду и красоте», – рассказала она.

Температура воздуха в дневные часы составит +12 +16 градусов, на Юге, Востоке, в большинстве центральных областей +16 +22 градуса.

Что касается Киева, то и здесь на ближайшую неделю без осадков.

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