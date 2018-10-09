Синоптик дала свежий прогноз погоды на неделю 9 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Всю ближайшую неделю в Украине будет сухо и солнечно.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.



«Сколько видит синоптический глаз – в ближайшие дни будет продолжаться бездождевая погода, красивые облака и голубое небо. Планируйте строительные работы, ремонт, уборку (а не сжигание) листьев, гуляния в замшевой обуви, кто хочет – мытье окон на зиму, словом, погода будет способствовать труду и красоте», – рассказала она.



Температура воздуха в дневные часы составит +12 +16 градусов, на Юге, Востоке, в большинстве центральных областей +16 +22 градуса.



Что касается Киева, то и здесь на ближайшую неделю без осадков.