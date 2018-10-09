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Харьковский «Металлист 1925» не сумел победить «Рух»

Харьковский «Металлист 1925» не сумел победить «Рух»
В субботу харьковский «Металлист 1925» в матче 12-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге играл в гостях с «Рухом» из Винников (пригород Львова) и завершил встречу вничью — 1:1.
Игра проходила не в Винниках, а во Львове на стадионе «Украина». Первый же угловой на 15-й минуте принес успех харьковским футболистам. Навесную подачу с угла поля выполнил Сергей Романов, и Дмитрий Поспелов точно пробил головой по воротам Александра Ильющенкова — 0:1. Однако ни развить этот успех, ни даже сохранить минимальный перевес до финального свистка харьковчанам так и не удалось. На 72-й минуте Андрей Ременюк забил ответный мяч и принёс «Руху» ничью — 1:1.

— Сейчас трудно судить по горячим следам, на эмоциях, поэтому делать этого не буду. Надо посмотреть запись матча, проанализировать и указать ребятам на их ошибки. В целом, мы ехали сюда за тремя очками, а если судить по игре, то результат является справедливым. Моменты были у обеих команд, наверное, ничья — закономерный результат, — отметил на послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера «Металлиста 1925» Александр Горяинов.

Набрав в 11 матчах 20 очков, «Металлист 1925» занимает в турнирной таблице четвертое место.

13 октября в 19:00 на стадионе «Металлист» харьковчане будут принимать в поединке 13-го тура «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней (Полтавская область), находящийся с 12 очками на 11-й строчке турнирной таблицы.

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