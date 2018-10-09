Волонтеры Харьковщины помогают родным погибших справляться с болью 9 октября 2018 г. Павел Гусев 0 0

В Харьковской области реализуется проект «Жизнь продолжается», целью которого является содействие реабилитации и социализации лиц, потерявших близких в результате войны на востоке Украины.

Инициатором проекта является благотворительная организация «Благотворительный фонд «Нация добра», который занимается семьями погибших с 2014 года. Проект «Жизнь продолжается» поддержал Канадский фонд поддержки местных инициатив. По подсчетам команды, работающей над проектом, в Харьковской области проживают менее 2000 человек, которые потеряли близкого человека в результате бойвих действий и в большей или меньшей степени нуждаются в помощи.



В рамках проекта бенефициарам предлагают принять участие в групповых или индивидуальных сеансах психологической терапии, арт-терапии, тренингах, экскурсиях.

Во время мероприятий участники имеют возможность не только пообщаться с теми, кто оказался в похожей ситуации, но и получить консультации квалифицированных психологов и записаться на индивидуальные консультации.



По словам участников, такой формат встреч очень полезен, поскольку позволяет в непринужденной обстановке поработать над собой, найти ресурсы для дальнейшей жизни, получить советы от специалистов.



– Важно, чтобы мы общались между собой. Имея общее горе, мы можем поддерживать друг друга, ведь знаем по себе, что такое боль утраты. От имени всех семей выражаем искреннюю благодарность волонтерам, которые всегда рядом в любых жизненных ситуациях, - говорит жена военнослужащего, погибшего в зоне АТО, Екатерина Новикова.



Проект реализуется не только в Харькове. Дважды в месяц специалисты проекта проводят свои мероприятия в небольших населенных пунктах Харьковской области. Организаторы отмечают, что наибольшая потребность в психологической помощи именно у жителей области, ведь они не имеют столько возможностей, как жители крупных городов. Так, например, проект «Жизнь продолжается» уже посетил Волчанск, Шевченково, Лозовую, Купянск, Чугуев, Мерефу, Дергачи.



– Наш проект стартовал в июле 2018 года. Мы используем различные виды активностей - групповую и индивидуальную психологическую терапию, художественные мастер-классы, тренинги личностного роста, экскурсии. Мы уже успели провести более 30 различных мероприятий и охватить аудиторию около 600 человек. К нам обращаются не только родственники погибших, но также их друзья и коллеги по работе, волонтеры, социальные работники, – рассказывает директор Благотворительного фонда «Нация добра» Татьяна Гайворонская. – Каждый переживает эти события по-разному, и все нуждаются в специализированной поддержке. Если вы чувствуете, что вам необходима помощь, обращайтесь к нам. Участие в проекте бесплатное и, по желанию, анонимное.