Появилось описание мужчины, который убил девушку, упав в Харькове 9 октября 2018 г. источник 0 0

В обстоятельствах трагической гибели 30-летней девушки, на которую упал прохожий, пытается разобраться харьковская полиция.

Напомним, ЧП случилось вечером 20 сентября на ул. Пушкинской. Тогда тучный мужчина споткнулся и упал на идущую впереди харьковчанку. Спустя несколько минут пострадавшая умерла от разрыва аорты.



Сейчас сотрудники Киевского отдела полиции Харькова ищут свидетелей этого происшествия и мужчину, который не удержался на ногах.



Его приметы: на вид 50-60 лет, крепкого телосложения, рост 165-170 см, сутулый, лицо круглое.



Всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия и разыскиваемом, просят звонить оп телефонам полиции: (057) 705-99-14, 102 или родственников погибшей 050-343-82-80 (сестра Татьяна).