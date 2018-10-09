Происшествия

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Появилось описание мужчины, который убил девушку, упав в Харькове

Появилось описание мужчины, который убил девушку, упав в Харькове
В обстоятельствах трагической гибели 30-летней девушки, на которую упал прохожий, пытается разобраться харьковская полиция.
Напомним, ЧП случилось вечером 20 сентября на ул. Пушкинской. Тогда тучный мужчина споткнулся и упал на идущую впереди харьковчанку. Спустя несколько минут пострадавшая умерла от разрыва аорты.

Сейчас сотрудники Киевского отдела полиции Харькова ищут свидетелей этого происшествия и мужчину, который не удержался на ногах.

Его приметы: на вид 50-60 лет, крепкого телосложения, рост 165-170 см, сутулый, лицо круглое.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия и разыскиваемом, просят звонить оп телефонам полиции: (057) 705-99-14, 102 или родственников погибшей 050-343-82-80 (сестра Татьяна).

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