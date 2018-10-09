Прививки в Харькове: эффективны ли вакцины против гриппа

Традиционно с середины осени начинаются разговоры о грядущей эпидемии невиданного доселе гриппа и необходимости вакцинации от страшного недуга.

Краткосрочность противогриппозного иммунитета – миф

Какую вакцину выбрать?

В этом году – столетний юбилей «испанки»

По данным Андрея Волянского, в 2018 году человечество отмечает 100-летний юбилей «испанки», пандемии, которая в течение пяти лет (1916-1920 гг.) унесла предположительно от 20 до 50 миллионов жизней. Столь масштабной трагедия оказалась благодаря отсутствию специфического иммунитета у землян, так как в предыдущие годы циркулировали другие штаммы, а передвижение людей было не столь интенсивным.



В последующем вирус гриппа также постоянно менялся, но пандемии были редки и менее опустошительны. В 1957-1958 годах пришел новый пандемический штамм H2N2 («азиатский») – около 70 тысяч летальных исходов, в 1967-1968-м – H3N2 («гонконгский») – около 35 тысяч жертв. Через 40 лет, в 2009 году, началась пандемия «свиного» гриппа, вызвавшая около 20 тысяч летальных исходов.

Однако харьковчане не спешат следовать рекомендациям медиков, считая их назойливой рекламой. Действительно ли противогриппозные вакцины неэффективны и кому вакцинироваться просто необходимо?Альтернативы вакцинации нет – прививка против гриппа является лучшим и наиболее эффективным методом борьбы с этим недугом, опасным своими осложнениями, предупреждают в Харьковском областном лабораторном центре.— Эффективно и качественно защитить население от гриппа может только прививка. Такие меры в первую очередь рекомендуются лицам из групп риска: военнослужащим, строителям, работникам национальной полиции, медицинским работникам, детям с шестимесячного возраста, лицам с хроническими заболеваниями легких, сердечно - сосудистой системы, почек, обмена веществ, лицам пожилого возраста, работникам организаций и учреждений, беременным, — говорят специалисты центра.Причем привившись против гриппа, можно существенно сэкономить на лечении, уверяют медики.— Лечение больного гриппом стоит от 400 до 2700 гривен, а вакцинация — около 200 гривен. Вот и считайте, что выгоднее? – говорят специалисты.Сделать прививку никогда не поздно, говорят в лабораторном центре, но лучше – перед началом эпидсезона.— Каждый год в октябре мы слышим одно и то же: грядет страшный грипп, нужно сделать прививку. Однако большинство украинцев игнорирует эти призывы, считая их назойливой рекламой, отмечает заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова НАМН Украины, заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук Андрей Волянский.Почему же в последние годы заговорили о неэффективности противогриппозных вакцин?Причин – несколько, поясняет иммунолог.— Самая популярная – быстрая и постоянная изменчивость вирусов и несовпадение прогноза с реальным штаммом, — говорит Андрей Волянский. – Но более весомой, на мой взгляд, причиной недостаточной эффективности противогриппозных вакцин является то, что большинство людей иммунны к гриппу. На протяжении жизни мы многократно отвечаем на контакты как с дикими вирусами гриппа во время болезни, так и с вакцинными штаммами после прививки. А краткосрочность противогриппозного иммунитета – миф, созданный для массовой ежегодной вакцинации. При несовпадении вакцинного штамма с циркулирующим привитый человек практически не имеет преимущества перед непривитым при условии, что тот неоднократно болел или прививался ранее.При этом Андрей Волянский не отрицает: противогриппозная вакцинация крайне важна и, безусловно, эффективна для детей, особенно младшего возраста и ранее не болевших.— Попросту говоря, опасен первый грипп у непривитого ребенка, — отмечает он.Однако стоит ли прививать всех остальных?— При смене одного или более штаммов в вакцинной композиции – безусловно, нужно. А в этом сезоне заменены два штамма из четырех, — говорит он. — Для сравнения: прошлогодняя комбинация практически повторяла предыдущую, поэтому год назад я рекомендовал пропустить вакцинацию привитым ранее. Очень важна прививка против гриппа для групп риска – беременных или планирующих беременность, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, медиков, педагогов, военных, работников силовых структур, школьников и студентов.В этом году, по информации Харьковского областного лабораторного центра, для профилактики гриппа будут применяться вакцины, имеющие актуальные штаммы вирусов гриппа, которые, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, будут циркулировать в Северном полушарии в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов.— В начале октября ожидается поступление вакцины «Джис флю» производства «Грин кросс корпорейшн» (Корея). Розничная цена за одну дозу составит примерно 220 гривен. Поступление вакцины «Ваксигрипп тетра» производства «Санофи пастер» (Франция) ожидается в конце октября — начале ноября текущего года, сообщили в государственном оптово-розничном предприятии «Областной аптечный склад».Но какой же из доступных на сегодняшних день в Украине вакцин отдать предпочтение?— Стоит выбрать четрехвалентный «Ваксигрип» – в первую очередь для непривитых ранее, особенно для детей, — подсказывает Андрей Волянский. — Для людей, которые в последние годы прививались или болели гриппом, будет целесообразна прививка трехвалентной корейской расщепленной вакциной «Джи-си-флю», включающей два новых штамма.