Группы быстрого реагирования обменялись опытом 9 октября 2018 г. Павел Гусев 0 0

На базе государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)», проведены соревнования по профессиональной подготовке среди групп быстрого реагирования учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Во время соревнований проведен строевой смотр со средствами индивидуальной защиты, активной обороны и спецсредствами, проверен уровень физической подготовки сотрудников.



Личный состав Харьковского межрегионального военизированного формирования ГУИС Украины и групп быстрого реагирования учреждений Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей продемонстрировал выполнение строевых приемов, отработал действия сводных отрядов, групп быстрого реагирования во время группового неповиновения и массовых беспорядков.



Во время подведения итогов проведенного мероприятия учреждения, представители которых показали лучшие результаты по профессиональной подготовке, были награждены грамотами.



Так, первое место заняла группа быстрого реагирования Темновской исправительной колонии (№100), второе – Холодногорской исправительной колонии (№18), третье – Алексеевской исправительной колонии (№25).



Как отметил первый заместитель начальника межрегионального управления Дмитрий Индык, подобные соревнования повышают уровень подготовки сотрудников, способствуют обмену опытом.