Общество

  • 110
    •  / 

Группы быстрого реагирования обменялись опытом

Группы быстрого реагирования обменялись опытом
На базе государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)», проведены соревнования по профессиональной подготовке среди групп быстрого реагирования учреждений Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Во время соревнований проведен строевой смотр со средствами индивидуальной защиты, активной обороны и спецсредствами, проверен уровень физической подготовки сотрудников.

Личный состав Харьковского межрегионального военизированного формирования ГУИС Украины и групп быстрого реагирования учреждений Харьковской, Полтавской, Сумской и Луганской областей продемонстрировал выполнение строевых приемов, отработал действия сводных отрядов, групп быстрого реагирования во время группового неповиновения и массовых беспорядков.

Во время подведения итогов проведенного мероприятия учреждения, представители которых показали лучшие результаты по профессиональной подготовке, были награждены грамотами.

Так, первое место заняла группа быстрого реагирования Темновской исправительной колонии (№100), второе – Холодногорской исправительной колонии (№18), третье – Алексеевской исправительной колонии (№25).

Как отметил первый заместитель начальника межрегионального управления Дмитрий Индык, подобные соревнования повышают уровень подготовки сотрудников, способствуют обмену опытом.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1942 грн
100 USD 2808.79 грн
100 EUR 3223.93 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи