В Сети показали трогательное видео спасения собаки, выжившей после урагана: видео-факт 9 октября 2018 г. источник 0 0

Спасатели провели поисковую операцию и освободили собаку, которая чудом выжила в затопленном доме.

Мальтийская болонка по кличке Сош пережила ураган Флоренс, неделю плавая на кресле. Поиск усложнился тем, что все здания района были затоплены до крыш и хозяева собаки не могли найти свой дом, пишет CBS.



За работу взялись спасатели из Гуманистического общества Миссури, которые приехали в штат Северная Каролина, чтобы спасать животных, застрявших в домах.



Когда спасатели выбили дверь они видели Сош, дрейфующую под потолком на кресле. Воздуха в этом небольшом пространстве ей хватило для того, чтобы выжить.