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В Сети показали трогательное видео спасения собаки, выжившей после урагана: видео-факт

В Сети показали трогательное видео спасения собаки, выжившей после урагана: видео-факт
Спасатели провели поисковую операцию и освободили собаку, которая чудом выжила в затопленном доме.
Мальтийская болонка по кличке Сош пережила ураган Флоренс, неделю плавая на кресле. Поиск усложнился тем, что все здания района были затоплены до крыш и хозяева собаки не могли найти свой дом, пишет CBS.

За работу взялись спасатели из Гуманистического общества Миссури, которые приехали в штат Северная Каролина, чтобы спасать животных, застрявших в домах.

Когда спасатели выбили дверь они видели Сош, дрейфующую под потолком на кресле. Воздуха в этом небольшом пространстве ей хватило для того, чтобы выжить.

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