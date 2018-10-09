Спорт

  • 126
    •  / 

Харьковчанка привезла из Грузии нечто ценное

Харьковчанка привезла из Грузии нечто ценное
С 23 сентября по 6 октября в грузинском городе Батуми прошла 43-я Всемирная шахматная олимпиада, второе место на которой заняла женская сборная Украины.
В соревнованиях среди женщин украинская команда под руководством харьковчанина Михаила Бродского, в состав которой вошли харьковчанка Анна Ушенина, львовянки Анна и Мария Музычук, одесситка Наталья Жукова и киевлянка Юлия Осьмак, обыграв в последнем 11-м туре сборную США со счетом 3:1, набрала 18 очков. Столько же было и у сборной Китая, но по дополнительным показателям китаянки опередили украинок и заняли первое место. Бронзовыми призерами стала сборная Грузии.

В соревнованиях среди мужчин сборная Украины, в состав которой вошли харьковчане Антон Коробов и Павел Эльянов, заняла десятое место. Победителями Олимпиады стали шахматисты из Китая.

Кроме того, по итогам соревнований среди мужчин Антон Коробов стал лучшим на пятой доске.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1942 грн
100 USD 2808.79 грн
100 EUR 3223.93 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи