Харьковчанка привезла из Грузии нечто ценное 9 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 23 сентября по 6 октября в грузинском городе Батуми прошла 43-я Всемирная шахматная олимпиада, второе место на которой заняла женская сборная Украины.

В соревнованиях среди женщин украинская команда под руководством харьковчанина Михаила Бродского, в состав которой вошли харьковчанка Анна Ушенина, львовянки Анна и Мария Музычук, одесситка Наталья Жукова и киевлянка Юлия Осьмак, обыграв в последнем 11-м туре сборную США со счетом 3:1, набрала 18 очков. Столько же было и у сборной Китая, но по дополнительным показателям китаянки опередили украинок и заняли первое место. Бронзовыми призерами стала сборная Грузии.



В соревнованиях среди мужчин сборная Украины, в состав которой вошли харьковчане Антон Коробов и Павел Эльянов, заняла десятое место. Победителями Олимпиады стали шахматисты из Китая.



Кроме того, по итогам соревнований среди мужчин Антон Коробов стал лучшим на пятой доске.