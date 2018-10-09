«Харьковские ассамблеи»: о женщинах, которые успевают все

От имени главы области Юлии Светличной гостей и участников поздравил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
В торжественном открытии, которое состоялось 6 октября в концертном зале Харьковской областной филармонии, принял участие заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
– Рад поздравить вас от имени председателя главы ХОГА Юлии Светличной на юбилейном, 25-м, фестивале «Харьковские ассамблеи», – обратился к собравшимся в концертном зале Харьковской областной филармонии Анатолий Бабичев. – Что для нас музыка? Согласитесь, она сопровождает каждый наш шаг. Она является самым глубоким выражением души, она может передать то, что мы не можем выразить в словах. Именно сегодня, когда Украина громко звучит на международной арене, мы имеем возможность дать миру услышать наши таланты. Мы имеем возможность приветствовать гостей из других стран и делить с ними одну сцену. И у нас действительно есть чем поразить мир!
Заместитель председателя ХОГА назвал символичным тот факт, что в этом году фестиваль посвящен известной немецкой пианистке Кларе Шуман.
– Харьковщина является хорошим образцом того, какую роль в обществе может играть женщина. Руководитель региона Юлия Светличная является тому примером. Находясь в Страсбурге на заседании Совета Европы, отстаивая там интересы Украины, она передала самые искренние поздравления вам – участникам и гостям фестиваля. Да, женщины успевают все, – отметил Анатолий Бабичев.
Ректор Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского Татьяна Веркина, которая является основателем фестиваля «Харьковские ассамблеи», поблагодарила главу ХОГА Юлию Светличную за поддержку.
– Мне очень приятно, что мы всегда работаем в связке с главой области Юлией Светличной. И мне очень приятно, что она поддерживает нашу талантливую молодежь. Я очень благодарна Юлии Светличной за поддержку, благодарна за поддержку иностранным музыкантам и нашим любимым слушателям. Спасибо за то, что вы всегда с нами, – сказала Татьяна Веркина.
Фестиваль в Харькове будет проходить до 26 октября. В течение трех недель публика будет иметь возможность встретиться с блестящими музыкантами. Художественная программа нынешнего мероприятия формируется вокруг фигуры выдающейся пианистки XIX века Клары Шуман.
Для справки
«Харьковские Ассамблеи» – одно из крупнейших резонансных культурных событий в Украине, которое проходит в Харькове с 1991 года. Миссия фестиваля – просветительская деятельность и интеграция украинского музыкального искусства в европейское пространство.