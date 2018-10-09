«Харьковские ассамблеи»: о женщинах, которые успевают все

В Харькове в минувшую субботу стартовал международный музыкальный фестиваль «Харьковские ассамблеи».

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«Харьковские Ассамблеи» – одно из крупнейших резонансных культурных событий в Украине, которое проходит в Харькове с 1991 года. Миссия фестиваля – просветительская деятельность и интеграция украинского музыкального искусства в европейское пространство.

От имени главы области Юлии Светличной гостей и участников поздравил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.В торжественном открытии, которое состоялось 6 октября в концертном зале Харьковской областной филармонии, принял участие заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.– Рад поздравить вас от имени председателя главы ХОГА Юлии Светличной на юбилейном, 25-м, фестивале «Харьковские ассамблеи», – обратился к собравшимся в концертном зале Харьковской областной филармонии Анатолий Бабичев. – Что для нас музыка? Согласитесь, она сопровождает каждый наш шаг. Она является самым глубоким выражением души, она может передать то, что мы не можем выразить в словах. Именно сегодня, когда Украина громко звучит на международной арене, мы имеем возможность дать миру услышать наши таланты. Мы имеем возможность приветствовать гостей из других стран и делить с ними одну сцену. И у нас действительно есть чем поразить мир!Заместитель председателя ХОГА назвал символичным тот факт, что в этом году фестиваль посвящен известной немецкой пианистке Кларе Шуман.– Харьковщина является хорошим образцом того, какую роль в обществе может играть женщина. Руководитель региона Юлия Светличная является тому примером. Находясь в Страсбурге на заседании Совета Европы, отстаивая там интересы Украины, она передала самые искренние поздравления вам – участникам и гостям фестиваля. Да, женщины успевают все, – отметил Анатолий Бабичев.Ректор Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского Татьяна Веркина, которая является основателем фестиваля «Харьковские ассамблеи», поблагодарила главу ХОГА Юлию Светличную за поддержку.– Мне очень приятно, что мы всегда работаем в связке с главой области Юлией Светличной. И мне очень приятно, что она поддерживает нашу талантливую молодежь. Я очень благодарна Юлии Светличной за поддержку, благодарна за поддержку иностранным музыкантам и нашим любимым слушателям. Спасибо за то, что вы всегда с нами, – сказала Татьяна Веркина.Фестиваль в Харькове будет проходить до 26 октября. В течение трех недель публика будет иметь возможность встретиться с блестящими музыкантами. Художественная программа нынешнего мероприятия формируется вокруг фигуры выдающейся пианистки XIX века Клары Шуман.