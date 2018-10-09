Олегу Сенцову пришлось прекратить голодовку 9 октября 2018 г. источник 0 0

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого держат в ямальской колонии, сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал более 140 дней.

Об этом он написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе.



«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18. 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел… Слава Украине! – написал Олег Сенцов.



Заместитель директора Федеральной службы России по исполнению наказаний Валерий Максименко подтвердил, что медработники ФСИН готовились переходить к принудительному кормлению украинского режиссера Олега Сенцова. В интервью российской газете «Известия» Максименко объяснил, что такие меры были необходимы, «чтобы сохранить жизнь» Сенцову.



– Если бы отказ от еды продолжился, то Сенцов мог стать не просто «овощем», а даже «растением». А угрозы принудительного питания... Ну как можно называть угрозой введение в курс лечения больного? В данном случае Сенцову сказали, что за его жизнь и здоровье будут бороться и умереть не дадут. Остальное было на его усмотрение, – сказал Валерий Максименко.



Напомним, Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году по обвинению в организации террористического сообщества, российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер объявил о начале голодовки 14 мая 2018 года с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ по политическим мотивам. Врачи поддерживали его жизнь с помощью специальных питательных смесей.