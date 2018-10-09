Медики предупредили, как нельзя лечить простуду 9 октября 2018 г. источник 0 0

С осенним периодом приходит пора простуд – у людей появляется насморк, кашель, кто-то болеет гриппом. Во время их лечения не стоит доверять всем советам, ведь некоторые из них могут не только не помочь, но и навредить.

Во время простуды нельзя лечиться «традиционными» методами – пить много горячего молока с медом, парить ноги и непрерывно принимать различные лекарства. Врачи рекомендуют запомнить несколько основных правил, как нельзя лечить простуду.



Первое, нельзя принимать антибиотики без рекомендации врачей. В частности, их не надо употреблять на начальных стадиях респираторных вирусных инфекций, ведь это только разрушает иммунитет и производит в организме устойчивость к их действию.



При повышенной температуре организма нельзя пить горячие напитки. Они только ускоряют рост температуры, а также провоцируют дополнительную заложенность, боль и кашель. Во время простуды лучше пить теплые чаи, компоты, отвары и обычную теплую воду.



Также, при вирусных заболеваниях вредно сбивать температуру ниже 38°С. Как рекомендуют врачи, жаропонижающие средства необходимо принимать тогда, когда отметка на термометре достигла 38,5°С.



Ни в коем случае нельзя лечиться народными методами – горчичниками, банками, ваннами для ног, картофельным паром и тому подобное. Ведь такие методы иногда даже могут ухудшить течение болезни.



К слову, медики советуют перед началом сезона простуд и гриппа включать в рацион напитки и продукты, способные укрепить организм. Среди них – теплое молоко с минеральной водой, чай с эхинацеей, напиток из шиповника, компот из сухофруктов.