Стали известны причины крупного ЧП у оккупантов на Крымском мосту 9 октября 2018 г. источник 0 0

Резонансное ЧП на построенном российскими оккупантами Крымском мосту произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и «упростило правила проведения работ».

Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым, написав, что «вся эта колоссальная бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день».



Согласно информации от источника, оккупанты «пренебрегли раскреплением пролета». «Порыв ветра, домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора», — написано в сообщении.



«Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится», — отметил источник.