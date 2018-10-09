Крым

  • 119
    •  / 

Стали известны причины крупного ЧП у оккупантов на Крымском мосту

Стали известны причины крупного ЧП у оккупантов на Крымском мосту
Резонансное ЧП на построенном российскими оккупантами Крымском мосту произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и «упростило правила проведения работ».
Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым, написав, что «вся эта колоссальная бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день».

Согласно информации от источника, оккупанты «пренебрегли раскреплением пролета». «Порыв ветра, домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора», — написано в сообщении.

«Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится», — отметил источник.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1942 грн
100 USD 2808.79 грн
100 EUR 3223.93 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи