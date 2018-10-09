Стали известны причины крупного ЧП у оккупантов на Крымском мосту

Резонансное ЧП на построенном российскими оккупантами Крымском мосту произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и «упростило правила проведения работ».
Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым, написав, что «вся эта колоссальная бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день».
Согласно информации от источника, оккупанты «пренебрегли раскреплением пролета». «Порыв ветра, домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора», — написано в сообщении.
«Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится», — отметил источник.