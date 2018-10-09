Происшествия

  • 120
    •  / 

Харьковские пограничники провели удачную операцию против контрабандистов: фото-факт

Харьковские пограничники провели удачную операцию против контрабандистов: фото-факт
Пограничники Харьковского отряда получили информацию о тайной перевозке из Украины в Россию партии товаров.
На участок границы в районе населенного пункта Охримовка для задержания нарушителей был выслан пограничный наряд, который начал обходить территорию.

Пограничники заметили автомобиль «УАЗ» и шесть человек, которые устанавливали деревянные поддоны на контрольно-следовую полосу. Пограничники 2 раза выстрелили в воздух из устройства для отстрела резиновых пуль. Контрабандисты бросили грузовик с товар и разбежались. В грузовике оказалось 50 ящиков чищеного грецкого ореха.





Через некоторое время один из беглецов был задержан: гражданин Украины, 1975 года рождения, местный житель. На него составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, нарушение правил пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника Госпогранслужбы.

Транспортное средство и груз будут переданы установленным порядком сотрудникам ГФС. Продолжаются мероприятия по поиску остальных причастных лиц, — сообщает пресс-служба Восточного регионального Управления ГПСУ.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1942 грн
100 USD 2808.79 грн
100 EUR 3223.93 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи