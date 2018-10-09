Харьковские пограничники провели удачную операцию против контрабандистов: фото-факт

Пограничники Харьковского отряда получили информацию о тайной перевозке из Украины в Россию партии товаров.

На участок границы в районе населенного пункта Охримовка для задержания нарушителей был выслан пограничный наряд, который начал обходить территорию.Пограничники заметили автомобиль «УАЗ» и шесть человек, которые устанавливали деревянные поддоны на контрольно-следовую полосу. Пограничники 2 раза выстрелили в воздух из устройства для отстрела резиновых пуль. Контрабандисты бросили грузовик с товар и разбежались. В грузовике оказалось 50 ящиков чищеного грецкого ореха.Через некоторое время один из беглецов был задержан: гражданин Украины, 1975 года рождения, местный житель. На него составлены административные материалы за попытку незаконного пересечения границы, нарушение правил пограничного режима и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника Госпогранслужбы.Транспортное средство и груз будут переданы установленным порядком сотрудникам ГФС. Продолжаются мероприятия по поиску остальных причастных лиц, — сообщает пресс-служба Восточного регионального Управления ГПСУ.