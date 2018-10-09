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Юные танцоры из Харькова победили на Кубке мира: фото-факт

Юные танцоры из Харькова победили на Кубке мира: фото-факт
Юные харьковские танцоры победили на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования проходили в Чехии 6 октября.
На пути к «золоту» Александра Шамрай и Максим Манжос обошли соперников из 10 стран мира.



Второе место досталось паре из Франции, а третье – хорватам.

Как отмечают тренеры ребят Владислав Прокошин и Елена Слюсарь, для них эта победа стала первой в категории «юниоры».

Стоит отметить, что воспитанники спортивного клуба «Саммит» – единственная пара, которая представляла сборную Украины на Чемпионате мира в Праге.



В прошлом году ребята одержали победы на соревнованиях во Франции, России, Венгрии, Польше, Словении, а также одержала победу на Чемпионате мира в Бельгии. Благодаря этим достижениям ребята стали лучшей парой 2017 года по версии Всемирной конфедерации рок-н-ролла.

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