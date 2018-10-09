Харьковские школьники могут пригласить в гости полярников 9 октября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

У харьковских школьников появилась уникальная возможность пригласить к себе полярников, зимовавших на Антарктиде, и послушать удивительные истории о жизни и исследованиях на полярной станции.

Для этого им нужно принять участие в конкурсе, написав мотивационное письмо, почему их интересует Антарктида. До 30 октября это послание необходимо отправить на электронный ящик a_savitsky@ukr.net, обязательно указав контакты для обратной связи. Никаких ограничений по формату или объему письма нет.



К участию в конкурсе под названием «Пригласи полярника к себе!» призывают школы Киева, Харькова, Львова, Житомира, Одессы, Черкасс, Белой Церкви. В каждом из этих городов побывают участники украинских антарктических экспедиций, которые посетят три заведения с наилучшей мотивацией, ставшие победителями. Они расскажут увлекательные истории о жизни и исследованиях на украинской полярной станции «Академик Вернадский», покажут фотографии, видеозаписи с зимовок, ознакомят учащихся с флорой и фауной Антарктики, а также ответят на вопросы школьников.



Победителей конкурса объявят до конца ноября. Визиты в школы будут проходить в течение всего учебного года по предварительно согласованному графику. Кроме этого, планируется, что победители получат и другие призы.



Конкурс проводит Национальный антарктический научный центр совместно с МОН в рамках образовательного проекта «Antarctida Terra Australis Incognita – вчера, сегодня, завтра».



Сейчас Антарктида признана континентом, который не принадлежит ни одному государству. Украина — одна из 30 стран мира имеет постоянную станцию на ледяном континенте, функционирующую круглый год. Это позволяет проводить ряд исследований для понимания и прогнозирования глобальных изменений климата. В целом же украинские ученые в Антарктиде проводят исследования в сферах биологии, геологии, геофизики, гидрометеорологии, медицины, океанографии и др.



Ежегодно на станцию «Академик Вернадский» отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Так, сейчас на станции находится 23-я украинская антарктическая экспедиция.