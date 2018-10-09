Трагедия в Малайзии: шесть дайверов погибли, пытаясь найти подростка 9 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Инцидент произошел в округе Сепанг штата Селангор. 17-летний подросток приехал к озеру на рыбалку с друзьями, оступился и упал в воду. На поверхность он не всплыл.