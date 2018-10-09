Мир

  • 133
    •  / 

Трагедия в Малайзии: шесть дайверов погибли, пытаясь найти подростка

Трагедия в Малайзии: шесть дайверов погибли, пытаясь найти подростка
Инцидент произошел в округе Сепанг штата Селангор. 17-летний подросток приехал к озеру на рыбалку с друзьями, оступился и упал в воду. На поверхность он не всплыл.
На следующий день на место прибыла команда спасателей для поисков тела.  По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, погружаясь в воду, соблюдали все меры безопасности. У шести сотрудников спасательной службы было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь. Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина».

Внезапно сильное течение закрутило людей, а страховочное оборудование было оторвано. «Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться», — объяснил руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.



Дайверы находились в воде около получаса, пока коллеги пытались спасти их. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды, и реанимировать их не удалось.

«Это очень грустный день для нас. Впервые погибло так много спасателей — сразу шестеро», — сказал Вахид.

По его словам, предварительное расследование обстоятельств происшедшего установило, что сильное течение в водоеме было вызвано обильными дождями и возникшим в результате наводнением.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1942 грн
100 USD 2808.79 грн
100 EUR 3223.93 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи