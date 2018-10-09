Трагедия в Малайзии: шесть дайверов погибли, пытаясь найти подростка

На следующий день на место прибыла команда спасателей для поисков тела. По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, погружаясь в воду, соблюдали все меры безопасности. У шести сотрудников спасательной службы было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь. Об этом сообщает портал «Вокруг света. Украина
».
Внезапно сильное течение закрутило людей, а страховочное оборудование было оторвано. «Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться», — объяснил руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.
Дайверы находились в воде около получаса, пока коллеги пытались спасти их. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды, и реанимировать их не удалось.
«Это очень грустный день для нас. Впервые погибло так много спасателей — сразу шестеро», — сказал Вахид.
По его словам, предварительное расследование обстоятельств происшедшего установило, что сильное течение в водоеме было вызвано обильными дождями и возникшим в результате наводнением.