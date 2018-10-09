Харьковчане поблагодарили Польшу 9 октября 2018 г. Павел Гусев 0 0

В Харьковской области отметили столетие восстановления независимости Польши.

От имени главы области Юлии Светличной генерального консула Республики Польша в Харькове Януша Яблонского, сотрудников консульства и представителей польской диаспоры поздравил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.



Праздничное мероприятие состоялось в ХНПУ им. Г.С. Сковороды.



– Мы как никто понимаем цену независимости и желание польского народа ее добиться. Ведь через историю обеих стран – Украины и Польши – красной нитью прошла борьба за независимость. И в этом есть основа для наших совместных добрых отношений, - отметил Анатолий Бабичев.



Он поблагодарил за поддержку, которую Украина чувствует со стороны Польши.



– Именно Польша – и мы ей за это очень благодарны – сегодня твердо отстаивает восстановление территориальной целостности Украины. Именно Польша поддержала украинский народ в стремлении к европейскому пути развития. И самая масштабная реформа, которая происходит в Украине, – реформа децентрализации – проходит при поддержке польских экспертов, – сказал заместитель председателя ХОГА.



Анатолий Бабичев отметил, что в Харьковской области реализуется большое количество совместных украинско-польских проектов в сферах науки, образования, культуры и т.п.



– Активная позиция областной государственной администрации и Генерального консульства дает нам возможность еще больше понять друг друга, сблизиться и работать на благо независимости наших стран, – подчеркнул заместитель руководителя области.



По словам генерального консула Республики Польша в Харькове Януша Яблонского, польский сейм единогласно постановил, что 2018 год является юбилейным – годом столетия восстановления Польшей независимости.