Телемедицина сохранит жизнь десяткам тысяч пациентов 9 октября 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Важно, чтобы в самых отдаленных уголках Украины люди получали квалифицированную медицинскую помощь — именно такой подход к диагностике и лечению пациентов должна обеспечить инициированная президентом Украины сельская телемедицина.

Президент Петр Порошенко подчеркивает важность обеспечения качественными медицинскими услугами каждого украинца, независимо от местности, в которой он проживает.



— Именно поэтому реформа сельской медицины была той реформой, которую я начал, - сказал глава государства во время общения с персоналом Болградской центральной районной больницы, где побывал в рамках рабочей поездки в Одесскую область. — Я принял решение — давайте начнем программу сельской телемедицины.



По словам Петра Порошенко, Украина — очень большая страна, и важно, чтобы даже в самом отдаленном уголке Украины человек мог получить своевременную медицинскую помощь.



— В каждом селе компетентными усилиями работников районной больницы, работников третьего звена, четвертого, областного центра, лучших специалистов из Киева можно было достучаться до села и предоставить ту помощь, которая позволяет спасти человека в первые, «платиновые» секунды и минуты, — сказал президент.



Глава государства отметил, что реформа в медицинской отрасли вводится в том числе и за счет возвращенных в Украину средств, которые были украдены предыдущей властью. Он также отметил, что вслед за армией именно медицина была той сферой, которая требовала изменений. Важность продолжения внедрения медицинской реформы, по его словам, заключается в том, «чтобы люди почувствовали, что их жизнь улучшилась».



— Сейчас есть надежда, что это возможно. Будет связь, будет интернет, будет оборудование, будет в фельдшерско-акушерском пункте минимальная диагностика, чтобы можно было сделать кардиограмму, простейшие анализы, дать рекомендации - человек должен в первые секунды после обращения получить квалифицированную медицинскую помощь, — сказал Петр Порошенко. — Бригада скорой или экстренная служба больницы своевременно доставит человека, уже имея на руках результаты.



Президент особо отметил, что внедряется эта реформа «не в Киеве, не в министерстве».



— Это делается вашими руками. Когда будет абсолютно идеальная координация между Киевом, областью, районом и сельским фельдшерско-акушерским пунктом — тогда будут спасены тысячи, а может, и десятки тысяч людей, — подчеркнул он.