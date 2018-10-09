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Чем закончилась джиу-джитсу для некоторых харьковчан

Чем закончилась джиу-джитсу для некоторых харьковчан
Третий этап Национального чемпионата Украины по джиу-джитсу Ukraine National Challenge 2018 прошел во Львове, во дворце спорта «Галичина».
В нем приняли участие более 300 спортсменов из 40 украинских клубов, а также представители Польши, Чехии, Румынии, Грузии, Бельгии, Беларуси и Литвы. На чемпионате было разыграно 59 комплектов медалей в категориях: дети, юноши, взрослые и мастера.

По итогам соревнований харьковчане завоевали шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.

Отметим, что финал чемпионата Украины по джиу-джитсу Ukraine National Challenge 2018 пройдет в декабре этого года в Киеве. Это уже третий национальный чемпионат, который проходит под эгидой UFBJJ – Украинской Федерации бразильского джиу-джитсу.

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