Чем закончилась джиу-джитсу для некоторых харьковчан 9 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Третий этап Национального чемпионата Украины по джиу-джитсу Ukraine National Challenge 2018 прошел во Львове, во дворце спорта «Галичина».

В нем приняли участие более 300 спортсменов из 40 украинских клубов, а также представители Польши, Чехии, Румынии, Грузии, Бельгии, Беларуси и Литвы. На чемпионате было разыграно 59 комплектов медалей в категориях: дети, юноши, взрослые и мастера.



По итогам соревнований харьковчане завоевали шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград.



Отметим, что финал чемпионата Украины по джиу-джитсу Ukraine National Challenge 2018 пройдет в декабре этого года в Киеве. Это уже третий национальный чемпионат, который проходит под эгидой UFBJJ – Украинской Федерации бразильского джиу-джитсу.