На Харьковщине активно открывают новые детсады 9 октября 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная сообщила о результатах развития сферы дошкольного образования в области. Об этом информирует пресс-служба ХОГА.

«Восстанавливаем дошкольное образование. За два последних года открыли 35 новых детсадов и более 100 групп. Таким образом, создали 3000 дополнительных мест», - привела данные по итогам 2017-2018 годов руководитель области.



Только в этом году в области начали работу 17 детсадов, в которых создали 545 мест, и 15 дополнительных групп в целом на 336 мест. К концу года это количество еще увеличится. Всего в 2018 году планируют открыть 20 детских садов и 21 дополнительную группу (в целом 1664 места).



Новые сады и дошкольные подразделения в УВК и лицеях в этом году появились, в том числе, в Балаклейском районе (при Бригадировском и Залиманском лицеях), Сахновщинском (Багаточернещинский лицей), Змиевском (Чемужовская ООШ), Купянском (Гусинский, Лесностенковский, Кондрашевский лицеи и лицей Купянского районного совета), еще 5 заведений, в том числе 2 частных, открылись в г. Харькове.