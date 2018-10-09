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Спутник зафиксировал гибель города во время землетрясения в Индонезии: видео-факт

Спутник зафиксировал гибель города во время землетрясения в Индонезии: видео-факт
В сети появилась видеозапись со спутника, на которой зафиксированы разрушительные последствия землетрясения в Индонезии.
Видео на своей странице в Instagram разместил чиновник из Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Стихия практически уничтожила два района города Палу в Индонезии - Балароа и Петобо. Их буквально смыло грязью. На записи видно, как потоки сносят большую площадь территории, вместе с находящимися на ней домами. Вследствие этого разрушены здания, уничтожены авто и деревья.

Землетрясение стало причиной разжижения грунта, а тот, в свою очередь, превратился в стремительный поток. Под руинами и в грязи он похоронил тысячи людей.

Как сообщалось ранее, землетрясение в Индонезии произошло 28 сентября. В результате бедствия погибли, по меньшей мере, 2000 человек, еще множество людей пропали без вести.

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