Спутник зафиксировал гибель города во время землетрясения в Индонезии: видео-факт 9 октября 2018 г. источник 0 0

В сети появилась видеозапись со спутника, на которой зафиксированы разрушительные последствия землетрясения в Индонезии.

Видео на своей странице в Instagram разместил чиновник из Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.



Стихия практически уничтожила два района города Палу в Индонезии - Балароа и Петобо. Их буквально смыло грязью. На записи видно, как потоки сносят большую площадь территории, вместе с находящимися на ней домами. Вследствие этого разрушены здания, уничтожены авто и деревья.



Землетрясение стало причиной разжижения грунта, а тот, в свою очередь, превратился в стремительный поток. Под руинами и в грязи он похоронил тысячи людей.



Как сообщалось ранее, землетрясение в Индонезии произошло 28 сентября. В результате бедствия погибли, по меньшей мере, 2000 человек, еще множество людей пропали без вести.