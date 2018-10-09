Назван главный признак здоровых и счастливых отношений

Отношения можно назвать здоровыми, если партнеры часто используют местоимение «мы», выяснили ученые.

В этих парах люди влияют на мысли, чувства и поведение друг друга, они больше ориентированы на любовь к ближнему, меньше подвержены эгоизму.

В нем приняли участие почти 5,3 тысячи человек. Специалисты заметили, что мужчины и женщины, в разговорах которых часто слышится «мы», оказались успешнее, здоровее и счастливее в отношениях.

«Это признак взаимозависимости и общей позитивности», — отметил один из авторов исследования Александр Каран.

Он пояснил, что взаимозависимость является показателем здоровой связи, так как влияет на способность людей поддерживать друг друга в трудное время. Теория взаимозависимости, появившаяся еще в 1950-х годах, утверждает, что партнеры в таких отношениях лучше чувствуют и понимают друг друга.

Участникам исследования, около половины из которых состояли в браке, предложили оценить свой союз по пяти критериям: результаты отношений (удовлетворенность, длительность связи), характер взаимодействия (позитивное или негативное), душевное здоровье, физическое здоровье, забота о себе. Выяснилось, что «мы»-партнеры ставили высокие баллы по всем категориям, оценивая свой союз в целом, а не в одном контексте, это касалось как молодых, так и пожилых людей, как мужчин, так и женщин.

По мнению ученых, нарочное употребление местоимения «мы», особенно в конфликтных ситуациях, может оздоровить отношения.