Назван главный признак здоровых и счастливых отношений
9 октября 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
9 октября 2018 г.
В нем приняли участие почти 5,3 тысячи человек. Специалисты заметили, что мужчины и женщины, в разговорах которых часто слышится «мы», оказались успешнее, здоровее и счастливее в отношениях.
«Это признак взаимозависимости и общей позитивности», — отметил один из авторов исследования Александр Каран.
Он пояснил, что взаимозависимость является показателем здоровой связи, так как влияет на способность людей поддерживать друг друга в трудное время. Теория взаимозависимости, появившаяся еще в 1950-х годах, утверждает, что партнеры в таких отношениях лучше чувствуют и понимают друг друга.
Участникам исследования, около половины из которых состояли в браке, предложили оценить свой союз по пяти критериям: результаты отношений (удовлетворенность, длительность связи), характер взаимодействия (позитивное или негативное), душевное здоровье, физическое здоровье, забота о себе. Выяснилось, что «мы»-партнеры ставили высокие баллы по всем категориям, оценивая свой союз в целом, а не в одном контексте, это касалось как молодых, так и пожилых людей, как мужчин, так и женщин.
По мнению ученых, нарочное употребление местоимения «мы», особенно в конфликтных ситуациях, может оздоровить отношения.
Читайте также:
Выбор читателей
|10 RUB
|4.2289 грн
|100 USD
|2808.14 грн
|100 EUR
|3211.11 грн