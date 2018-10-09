На Сатурне обнаружили дождь
9 октября 2018 г.
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9 октября 2018 г.
Ученые сумели проанализировать данные о 2,7 тысячи частиц пыли, захваченных зондом, когда те падали в атмосферу газового гиганта. На борту аппарата находился ионно-нейтральный масс-спектрометр, который позволил определить химический состав пойманного вещества.
По оценкам, каждую секунду Сатурн захватывает несколько тонн вещества, большая часть которого состоит из водного льда (95 процентов) и молекулярного водорода. Однако исследователи также выявили силикаты (основной компонент скалистых астероидов), которые оседают на поверхность ледяных тел в составе колец. Кроме того, были найдены следы органических веществ, включая углеводороды метан, бутан и пропан; аммиак, молекулярный азот, угарный и углекислый газ.
Главным поставщиком вещества в атмосферу Сатурна является кольцо D, которое играет главную роль в формировании химического состава атмосферы газовой планеты.
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