В Харькове и области стартует отопительный сезон

Распоряжением
разрешено начать отопительный сезон в учебных, медицинских, детских и других учреждениях бытового и социально-культурного назначения. С 15 октября отопление могут подключать в жилых домах, в том числе потребителям, помещения которых оборудованы индивидуальными отопительными приборами.
Решение о начале подключения отопления принимают органы местного самоуправления при наличии соответствующих погодных условий.
«Предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности принять безотлагательные меры по своевременному включению отопительных приборов в соответствии с действующими правилами и нормами. Районным государственным администрациям, исполнительным органам городских советов городов областного значения и соответствующих советов объединенных территориальных громад Харьковской области принять соответствующие меры, связанные с началом отопительного сезона», – говорится в распоряжении.
Руководителей предприятий, учреждений и организаций предупредили об ответственности за нарушение сроков начала отопительного сезона.
В Харькове отопительный сезон также начнется 15 октября.
Соответствующее распоряжение
подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.