Харьков

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В Харькове и области стартует отопительный сезон

В Харькове и области стартует отопительный сезон
В Харькове и области стартует отопительный сезон Старт отопительному сезону в Харьковской области дан с 15 октября – соответствующее распоряжение утверждено руководством Харьковской облгосадминистрации.
Распоряжением разрешено начать отопительный сезон в учебных, медицинских, детских и других учреждениях бытового и социально-культурного назначения. С 15 октября отопление могут подключать в жилых домах, в том числе потребителям, помещения которых оборудованы индивидуальными отопительными приборами.

Решение о начале подключения отопления принимают органы местного самоуправления при наличии соответствующих погодных условий.

«Предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности принять безотлагательные меры по своевременному включению отопительных приборов в соответствии с действующими правилами и нормами. Районным государственным администрациям, исполнительным органам городских советов городов областного значения и соответствующих советов объединенных территориальных громад Харьковской области принять соответствующие меры, связанные с началом отопительного сезона», – говорится в распоряжении.

Руководителей предприятий, учреждений и организаций предупредили об ответственности за нарушение сроков начала отопительного сезона.

В Харькове отопительный сезон также начнется 15 октября.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Согласно документу, тепло начнут подавать в больницы, учреждения образования, другие объекты социально-культурной сферы, а также в жилые дома.

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