У людей нашли неожиданные черты неандертальцев

Ученые Стэнфордского университета (США) выяснили, что гены, которые были приобретены современными людьми от неандертальцев, дали первым защиту от вирусов.

Это объясняет, почему ДНК архаичных людей сохранилась в геноме Homo sapiens до сих пор.

Известно, что два процента генома европейцев и азиатов состоит из неандертальской ДНК, что указывает на скрещивание между двумя видами. Первые контакты между ними, вероятно, произошли около ста тысяч лет назад, когда Homo sapiens покинули Африку. К тому времени неандертальцы жили за пределами африканского континента уже сотни тысяч лет, и их иммунитет хорошо адаптировался к вирусам Европы и Азии.

Исследователи проанализировали нуклеотидные последовательности более 4,5 тысячи человеческих генов, связанных с защитой против вирусов, на совпадение с фрагментами ДНК неандертальца. Было выявлено 152 участка ДНК, которые присутствовали в геномах обоих видов.

Ученые показали, что белки, которые кодируются унаследованными от неандертальцев генами, способны взаимодействовать с такими РНК-содержащими вирусами, как ВИЧ, вирусы гриппа А и гепатита С. Специфическая ДНК позволила противостоять инфекционным агентам, когда человек современного типа покинул Африку и начал осваивать Евразию.