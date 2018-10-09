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Тина Тернер рассказала о трансплантации почки

Тина Тернер рассказала о трансплантации почки
Американская певица Тина Тернер в 2017 году втайне от поклонников перенесла операцию по пересадке почки.
Об этом она рассказала в автобиографии My Love Story, которая выйдет в свет 16 октября.

По словам певицы, в 2016 году ей диагностировали рак кишечника. Из-за неприятных побочных эффектов Тернер была вынуждена отказаться от традиционных методов лечения в пользу гомеопатических средств. В результате ее состояние ухудшилось, и у певицы развилась почечная недостаточность.

Стать донором для Тернер решил ее муж, немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах, и в апреле 2017 года врачи провели операцию по трансплантации. Как отмечается, она оказалась довольно успешной, однако певица все еще продолжает бороться с осложнениями, поскольку ее тело «отвергает новый орган».

Тина Тернер и Эрвин Бах поженились в 2013 году спустя 26 лет с начала их отношений.

В 2017 году стало известно, что американской актрисе и певице Селене Гомес провели операцию по пересадке почки. Трансплантация понадобилась из-за того, что Селена страдает системной красной волчанкой.

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